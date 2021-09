Et svømmehalsbyggeri kom til at koste Frederikssund Kommune ekstra 13 millioner kroner, og Køge Kommune måtte betale 65 millioner kroner ekstra til GVL-Entreprise - begge kommuner som følge af tabte voldgiftssager. Foto: Steven Rønnenkamp Holst

Debat: Stor klimabæ

Debat Vordingborg - 27. september 2021 kl. 13:33 Kontakt redaktionen

Et nyt rådhus i Vordingborg står øverst på borgmester Mikael Smeds ønskeseddel, ligesom Ferieparken på Møn synes at have sneget sig ind på hans ønskeseddel sammen med nybyggeri på Langelinje-grunden i Stege.

Hvad rådhuset angår, så ligger der jo allerede et rådhus, som dog planlægges nedrevet og afløst af en parkeringsplads på murbrokkerne, for store halvtomme parkeringspladser bør enhver by med storbydrømme have i reserve. Selve rådhuset, med en kun 10 år gammel kantine til to millioner, ville ellers være det perfekte medborgerhus med en herlig festsal i den gamle byrådssal. Og et slot sammenlignet med de gamle forsamlingshuse, før i tiden.

Men det ville også være helt i klimakampens navn, hvis man renoverede det gamle rådhus og så sparede den store klimabelastning, som byggeri af nyt rådhus og nedrivning af det gamle udgør.

Dertil kommer belastningen af kommunens økonomi ved mega-projektet, hvor millioner tårner sig op hver dag, plus at der ifølge dagbladet Sjællandske kan opstå ekstra millionudgifter til den entreprenør, GVL-Entreprise, som kommunen har valgt til byggeriet.

Det viser sig desværre, at netop den entreprenør ofte ryger ud i voldgiftssager med sin bygherre, sager som andre kommuner har tabt. Således stod Frederikssund Kommune tilbage med en ekstra regning på 13 millioner kroner og Køge Kommune måtte betale 65 millioner kroner ekstra til GVL-Entreprise, begge kommuner som følge af tabte voldgiftssager.

Uanset hvad, så efterlader det kommunen med en betydelig usikkerhed. Hertil har Mikael Smed dog at bemærke; »Jeg ærgrer mig over, at GVL har sådan en »track record«. Omvendt har de bygget en masse uden problemer«.

Men hassardspil uden udsigt til gevinst er det stadigvæk.

Bent Jørgensen

Hårbøllevej 60

Askeby