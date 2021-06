Lars Bakke Olsen efterlyser flere unge i kommunalbestyrelsen, og at dem på 50+ melder sig ind i de politiske partier i stedet for at bekrige hinanden på Facebook. Privatfoto

Debat: Spørg de unge - og stem på dem

Debat Vordingborg - 03. juni 2021

Hvilken alder har de fleste i kommunalbestyrelsen i Vordingborg? Og hvem bruger rigtig meget tid på debat i forskellige Facebook protest/imod-grupper?

Rigtig gættet - det er dem (mig selv inklusiv), der har passeret de 50 år. Den alder er der skam intet galt med! Det grå guld og os, der »træner« til at blive gråhårede, er generelt fine mennesker, der har opnået et halvt århundredes visdom.

Jeg tillader mig at spole tiden tilbage til 1992 og fortælle en historie. Forleden kiggede jeg i nogle gamle breve, som jeg havde sendt til mine bedsteforældre, dengang jeg var på højskole. Jeg fik dem af min morbror forleden, da han havde ryddet op i gemmerne.

I et af brevene harcelerede jeg imod klimakrisen, som allerede dengang var udtalt og påvirkede et følsomt ungt menneske. Der skulle gøres noget, mente jeg. Og hvordan er det så gået? Ikke specielt godt.

Hvis vi ser på på Vordingborg Kommune og spørger de unge, om de mener, at vi gør nok for klimaet, og om de har idéer til, hvad vi burde gøre... - uh, det kunne være spændende! Det er trods alt dem, der er her efter os - og deres børn der skal være her - og så videre.

Mon de unge kunne have accepteret et par moderne vindmøller bagerst på Masnedø, et par af de store som forøvrigt ikke larmer, da deres møllevinger på grund af størrelsen drejer meget langsomt? Jeg er ret sikker på det.

Perspektivet med lokal grøn energi, nye virksomheder på Masnedø, der efterspørger grøn strøm, nye spændende arbejdspladser, udvikling til gavn for kommunen - dét har vi brug for.

Vi har brug for, at vores unge uddanner sig og helst bosætter sig i deres gamle kommune, fordi der er jobs. Sætter børn i verden, så der er kunder til vore institutioner og skoler. Tænk, hvis vores kommune kunne blive et center for grøn energi, for udvikling af nye løsninger - det ville tiltrække opmærksomhed, skabe synergi og skattekroner til gavn for ældre, børn, alle! Bosætningen ville helt sikkert stige.

Ambitionsniveauet i Vordingborg Kommune skal meget højere op. Ellers bliver vi en kommune, der kun formår at gøre tingene halvt. Vi kunne lære en hel del ved at skele til mange jyske kommuner, for de har den der mentalitet at »vi skal f..... vise de københavnere, at vi kan«. Og så gør de tingene 110 procent.

Jeg håber på flere unge i kommunalbestyrelsen til november. Jeg håber på, at så mange af jer som muligt vil stemme. Gør jeres overvejelser og sæt x-et.

Jeg håber også på, at så mange som muligt af os på 50 år og mere vil engagere sig i lokalpolitik/melde sig ind i et politisk parti og dér søge indflydelse - i stedet for at bruge så meget tid på »bag en skærm-facebook«.

Med disse ord, rigtig god Grundlovsdag på lørdag - længe leve folkestyret.

(forkortet, red.) Lars Bakke Olsen (R)

Tostenæsvej 6

Askeby