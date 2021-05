- Intentionerne om at forbedre vandmiljøet lyder umiddelbart gode, men ved nærmere eftersyn viser det sig, at planen afspejler en 10 år gammel tankegang fra de første danske vandplaner, siger Jesper Adler.

Debat: Spildevandsplan bygger på forældet tankegang

Debat Vordingborg - 03. maj 2021 kl. 11:21 Kontakt redaktionen

Vordingborg Kommune vil gennemtvinge en ny spildevandsplan for 2021-2032 til trods for, at den er ude af trit med samfundsudviklingen og udviklingen i verden omkring os. Vi Konservative anslår, det vil koste kommunens borgere mere end en milliard kroner i skatter, afgifter og anlæg af egne mini-renseanlæg og separering af regnvand (separat kloakering).

Planen skal først og fremmest forbedre vandkvaliteten i vandløb, søer og kystvande, hvilket C er helt enig i, men vi kan ikke acceptere en plan, der ikke indeholder nogen som helst dokumentation for, hvor god eller dårlig vandkvaliteten er i dag, og hvor meget den vil blive forbedret af denne voldsomt store investering i tvangskloakering og separering af regnvand i landsbyer og det åbne land.

Det mest indgribende tiltag er tvangskloakering af 53 landsbyer og et stort område omkring Stege Nor. Det sidste sker under henvisning til, at vandkvaliteten i Stege Nor er ekstremt dårlig, noget som beboerne omkring Noret bestemt ikke er enige i og mener, at det i høj grad er baseret på forældede data og kan tilskrives overløb af regnvand og spildevand fra Lendemarke og Stege.

Så før der er gjort noget ved det, har det ingen mening at starte en kostbar kloakering.

Intentionerne om at forbedre vandmiljøet lyder umiddelbart gode, men ved nærmere eftersyn viser det sig, at planen afspejler en 10 år gammel tankegang fra de første danske vandplaner, som udelukkende fokuserede på forbedringer af vandmiljøet og totalt overser, at de vigtigste udfordringer, vi har i dag, er at reducere klimaaftrykket og bevare biodiversiteten.

Det kan vi gøre med mini-vådområder og udtagning af lavbudsjord, to naturbaserede løsninger, der vil tilbageholde og rense udvaskning af fosfor og nitrat fra landbrugsjord og husspildevand, der udledes til markdræn. Det bedste af det hele er, at begge muligheder kan få store tilskud både fra stat og EU og derfor vil koste borgerne og kommunen 10-15 procent af udgifterne til kloakering eller anlæg af mini-renseanlæg.

Så lad os udnytte disse muligheder først, og reservere de langt dyrere løsninger til vi har set, hvor stor forbedring af vandmiljøet de leverer.

Jesper Adler (K)

Kandidat til RV21, Borgmesterkandidat KV21

Ydunsvej 1

Vordingborg