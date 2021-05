Trængsel i Storegade. Foto: Lene C. Egeberg

Debat: Som Venedig og Barcelona

Debat Vordingborg - 21. maj 2021 kl. 12:07 Kontakt redaktionen

Som Venedig og Barcelona - lige så overrendt af turister er Stege og Møns Klint blevet. Forretningsdrivende og politikerne jubler men beklager blot, at ikke flere kan presses ind.

Der er ikke mange muligheder for at komme igennem flaskehalsen ved broen og i hovedgaden om sommeren. På vej til klinten kan de holde i kø på Katedralvej eller i Storegade.

Lykkes det, skal de stå i kø for at komme ned ad trappen til stranden, hvor de forgæves kan lede efter de opreklamerede fossiler. Tusindvis af turister har ledt efter dem først, men så har man da set stedet og kan stå i kø for at komme op igen.

Klinten er vores hovedattraktion, som Venedig har kanalerne, og Barcelona har ramblaen og Gaudi. De to berømte byer er ved at segne under mængden af turister, og man overvejer, om man kan begrænse det.

Her segner vi også...! Coronaen er en del af årsagen til, at det halve Danmark skal til Møns Klint for tiden - i 2020 og i år er det ikke let at rejse udenlands. Der bliver forhåbentlig »normal« tilstrømning efter coronaen. Indtil da breder trafikpanikken sig, og man diskuterer ensretning i byen, og hvilken, gade der har det værst.

Turisterne skal blive længere, siger politikerne. Derfor skal der bygges en ferieby. Sådan en lever ikke ubemærket og uden forurening. Derfor er det en meget dårlig idé. For hvorfor er Møn tiltrækkende?

Klinten, strandene, Ulvshaleskoven, Nyord, naturen, stilheden, mørket. Det er det, turisterne kommer for, og mon ikke det er derfor, vi bor her hele året? Hvad med at tænke mere på os fastboende og mindre på invasion af turister?

De handlende vil nok gerne have flere kunder i butikkerne hele året. Mange pensionister flytter hertil, og børnefamilier er begyndt at søge væk fra storbyen og ud på landet.

Når man kører rundt på Møn, falder de misligholdte huse i øjnene. Mine gæster undrer sig over, hvor mange vi har. Tænk, hvis nogle mennesker fik love at købe de steder billigt og sætte dem i stand til eget brug. Eller hvis de blev revet ned.

Tænk på Møn som et sted, hvor der bor mennesker hele året, og ikke kun som et »sommercirkus«.

Åse Christiansen

Katedralvej 15

Stege