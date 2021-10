Medlemmer fra det nuværende seniorråd. Foto: Vordingborg Kommune

Debat: Seniorrådsvalget - er det en parodi (II)

Debat Vordingborg - 22. oktober 2021 kl. 14:51 Af Anni Reichel Kontakt redaktionen

Jeg vil gerne kommentere Bent Maigaards læserbrev med ovennævnte overskrift. Jeg har også sagt ja til at være valgtilforordnet til det kommende Seniorrådsvalg og har faktisk også fortrudt det efter at have søgt på kommunens hjemmeside efter oplysninger og kontakt til nuværende råd.

Jeg har selv siddet i Seniorrådet i 2 valgperioder, og har spurgt mig selv efterfølgende, om jeg kunne se nogle resultater af rådets arbejde? Det kan jeg godt blive i tvivl om. Rådet er usynligt, lukkede møder, embedsmandsstyret, et råd skabt i demokratiets navn, men i virkeligheden lidt af en narresut.

Siden har jeg spurgt mig selv, hvorfor vi som ældre ikke tror os gode nok til at stille op til det "rigtige" råd, kommunalbestyrelsen? Ældrepolitik hører under Udvalget for Sundhed, Senior og Ældre. I bagklogskabens klare lys og med årenes erfaring in mente synes jeg faktisk, det er diskriminerende at udskille folk fra 60 år til et særligt ældreråd.

Til fremmødevalget d. 16.11. er der 10 kandidater, og der skal vælges 9 samt en suppleant, og så kan man jo godt se, at det er at skyde gråspurve med kanoner at stille hele valgsystemet i position. Det bliver en laang dag. Man kunne jo lave fredsvalg som i menighedsrådene, eller/og fremadrettet arbejde for at nedlægge et fordyrende led i demokratiets navn.

Anni Reichel

Juulsvej 29

Præstø