Mange danskere var forargede over, at en økonomisk trængt kommune ville bruge 125 millioner på et nyt rådhus, dengang beslutningen kom på forsiden af Ekstrabladet, siger Søren Hansen (DF). Nu bliver byggeriet 21,5 millioner kroner dyrere. Privatfoto

Debat: STOP NU, det var ikke engang sjovt til at starte med!

Debat Vordingborg - 11. september 2021 kl. 07:00 Kontakt redaktionen

Det planlagte rådhusbyggeri fortsætter, farcen fortsætter. Velkommen på forsiden af Ekstrabladet, for det var nemlig der, Vordingborg kommune endte.

Det var dengang, planlægningen af det nye rådhus, slet maskeret med titlen »Borgernes hus«, blev vedtaget i byrådssalen. Store dele af Danmark og mange danskere var forargede over, at en økonomisk trængt kommune nu ville bruge 125 millioner på et nyt rådhus. Mange borgere i kommunen gav udtryk for deres frustration omkring prioriteringen af deres skattekroner.

Nu er kommunen på vej tilbage på forsiden. En overskridelse af budgettet på 21,5 millioner kroner er vedtaget af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti, Alternativet og Enhedslisten.

En overskridelse på over 17 procent fra en mangeårig slunken pengekasse med kun én til at betale. Det er den borger, der har behov for hjælp fra kommunen. Som oftest går dette ud over børnene, de ældre, de handicappede og de psykisk og fysisk syg.

Det har altså holdt længe nok, alt for længe, og der er ikke blot skåret ind til benet, der er skåret i benet!

Lad os nu få lagt låg på denne farce. Lad os få stoppet dette byggeri eller i det mindste få sat planlægningen af byggeriet på pause.

Den dag, råstofpriserne så falder, den dag byggeboomet stopper, der falder prisen også på et byggeri.

Der er ingen grund til at købe, når prisen er højest. Så er det på tide at besinde sig og lade monumentsdrømme hvile.

Skal vi endelig bruge 21,5 millioner, vi ikke har, så lad os da bruge dem fornuftigt. Ved for eksempel at investere dem i lokalt produceret mad på plejecentrerne. Ved at sikre den folkeskole i verdensklasse, vi alle drømmer om at have i kommunen.

Se dér ville vi kunne snakke velfærd for alle pengene. Men sådan prioritere vi jo forskelligt.

Søren Hansen (DF)

Spidskandidat KV21

Vordingborg