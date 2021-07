Marie Lenstrup mener, at forslaget til den nye udvalgsstruktur rammer plet, fordi man undgår dobbelt sagsbehandling. Foto: Lars Christensen

Debat: Politikerne skal ud i den friske luft

Debat Vordingborg - 09. juli 2021 kl. 09:47 Kontakt redaktionen

Forleden skrev Gert Larsen (V) om sine betænkeligheder ved forslaget til en ny udvalgsstruktur i Vordingborg Kommune med færre politiske udvalg under kommunalbestyrelsen. Især er GL ked af at miste udvalget for turisme og erhverv, som ellers ofte har haft nogle vældig korte dagsordener.

Jeg ser anderledes positivt på forslaget. På det område, jeg selv har mest forstand på, nemlig handicap, sundhed, psykiatri og ældre, rammer det nye forslag efter min mening plet.

Ved at slå udvalget for psykiatri og handicap sammen med udvalget for sundhed og ældre, undgår man en masse dobbelt sagsbehandling og får bedre sammenhæng mellem de politiske beslutninger og den praktiske hverdag.

Både handicappede og ældre har ofte behov for praktiske hjælpemidler, og det giver ingen mening, at det samme behov skal behandles af to forskellige udvalg. Ligesådan med hjemmehjælperen, som jo er samme person, uanset om hun hjælper et ungt trafikoffer eller en ældre parkinsonramt.

På national plan har ældreområdet netop skiftet mellem Sundhedsministeriet og Socialministeriet, fordi det faktisk vedrører begge dele. Og at adskille psykiatri fra resten af sundhedsområdet er helt tosset, for mange med psykiske udfordringer har også fysiske skavanker.

Vordingborg Kommune skal naturligvis have de udvalg, som giver mening, men ikke et eneste ekstra. Vores folkevalgte politikere skal ikke tilbringe flere timer end højst nødvendigt i mødelokalerne, men skal have god tid til at komme rundt i kommunen og snakke med de borgere, som det hele handler om.

Marie Lenstrup (SF)

Rødegårdsvej 19

Præstø