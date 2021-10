Debat: Plads til atletikken

Læser at Vordingborg Atletik Club vil lukke, da der ikke er plads til dem, samt corona-perioden har været hård ved medlemstallet. Jeg vil hellere arbejde for og åbne foreninger i stedet for og lukke foreninger. Tiden er nok løbet fra atletik på Vordingborg Stadion. Vi skulle jo gerne udvide Vordingborg Stadion med en kunstgræsbane, som er i de rigtige mål. Atletik er stadig et fag, som står på skoleskemaet. Derfor bør vi prioritere et atletik-stadion. Jeg tænker om et sådan stadion kunne placeres ved DGI Huset - Her har vi omklædnings faciliteter, samt mulighed for fællesskab, kantine osv. Skolerne kan så benytte dette atletik -stadion, når der skal dyrkes atletik i idrætstimerne. Det vil samtidig give atletikken et "pust", og interessen for denne idræt vil øges. Dette til glæde for atletikklubben og skolerne.