Debat: Patient- og Borgersikkerhed

Debat Vordingborg - 21. maj 2021

Jeg vil ikke være urolig for at færdes i Vordingborg by eller på Oringe. Det er jeg lige nu.

Psykiatrien i Vordingborg, på Oringe, har på det seneste været i fokus, men desværre ikke på den positive måde.

Strakspåbuddet fra Patientsikkerheden, har igen mindet os om, at vi har et psykiatrisk hospital med mangeartede diagnoser. De sværeste diagnoser er kendt som De Særlige Pladser, og er for borgere over 18 år, der har svære psykiske lidelser og en udadreagerende adfærd.

Disse patienter kan i nogen grad færdes frit i Vordingborg by eller rundt på Oringes dejlige terræn og stisystem. Det finder jeg fuldstændigt absurd.

Patienterne på denne afdeling skal i den grad hjælpes. Det står helt klart. Det skal bare ske i et skærmet miljø, af hensyn til patienten og til dig og mig.

Vores Borgmester siger, at han tilbage i begyndelsen af 2020 gjorde en stor indsats for at forhindre, at der ikke skete/sker en større ulykke.

Kære Borgmester, jeg er af den overbevisning, at det er ved at være mere end på tide, at der gøres en endnu større og bedre indsats fra din side.

Det er min klare holdning, at hvis denne patientgruppe ikke skærmes fra de øvrige patienter og byens borgere, skal De Særlige Pladser nedlægges/flyttes og ressourcerne bruges på andre kategorier af psykisk syge.

Jeg, min familie, herunder min snart 9-årige datter og hendes kammerater, skal kunne færdes i byen og på Oringe, uden at være bange eller frygte overfald. Det er vel ikke for meget forlangt?

Gert Tonny Larsen

Hulemosevej, Nyråd

4760 Vordingborg