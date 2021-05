Debat: Nej tak til Dannebrog - hvorfor nu det?!

For kun to år siden var Vordingborg Kommune vært for kronprinseparret ved fejringen af Dannebrogs 800-års jubilæum. Her stillede samme kommunalbestyrelse med borgmesteren forrest (som stemte imod) gerne op for at fejre fanen. Den samme fane som nu ikke er god nok til at blive opstillet i byrådssalen.