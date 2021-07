- Hvis Vordingborg stadig vil markedsføre sig som en grøn kommune, virker ændringen af udvalgsstrukturen ikke som en god idé, lyder kritikken fra naturformidler Ivan Ingemansen. Foto: Kim Rasmussen

Debat: Naturen nedprioriteres i ny udvalgsstruktur

09. juli 2021

Hvis det står til det nuværende byråd, ryger naturen ud i kulden i en nye udvalgsstruktur. Naturen bliver placeret i et udvalg med navnet »Klima og Teknikudvalget«.

Efter det seneste kommunalvalg blev naturen prioriteret i Klima & Miljøudvalget, hvilket har givet et større focus på naturen i denne byrådsperiode. Formanden for dette udvalg er Else-Marie Langballe Sørensen (SF). Jeg deler hendes frygt for, at sammenlægningen vil fjerne fokus fra naturen.

Vordingborg Kommune ligger ikke højt i målingen af kommunernes naturkapital. Ud af de 98 kommuner ligger Vordingborg på en plads som nummer 53, så der er virkelig brug for at have fokus på naturbevarelse og naturgenopretning.

Der er i disse år en forståelse i befolkningen for, at vi skal passe på naturen og også skabe noget mere natur. Selv landbruget er indstillet på at lægge jord til naturgenopretning.

Sammen med Danmarks Naturfredningsforening har de foreslået, at op imod 100.000 hektar landbrugsjord tages ud af drift og inddrages til naturarealer. Det svarer til et areal på to gange Falsters størrelse.

Hvis Vordingborg stadig vil markedsføre sig som en grøn kommune, virker ændringen af udvalgsstrukturen på dette område ikke som en god idé.

Ivan Ingemansen

Liljevænget 4

Kostræde Banker