Debat: NEJ, nej og atter NEJ fra Venstre

Debat Vordingborg - 13. september 2021 kl. 07:15 Kontakt redaktionen

Da vi sagde nej til nyt rådhus i 2013, fik vi råd til en ny svømmehal. Vi sagde nej i 2017, men der vandt vi ikke flertallet. Vi siger stadig nej i 2021, og et nej til nyt rådhus er også et nej til tillægsbevilling på 21,5 millioner kroner.

Et flertal i kommunalbestyrelsen stemte ja til at bruge yderligere penge på at bygge nyt rådhus, så den samlede pris lige nu overstiger 140 millioner kroner! Det er en pris, som med den nuværende prisudvikling, der er på råvarer jf. byggebranchen selv, ikke vil kunne holde. Dette har vi i Venstre længe talt om, og vi tror IKKE, at det er sidste tillægsbevilling, vi kommer til at se vedrørende et nyt rådhus.

Vi ser hellere en renovering af det gamle rådhus. Ja, det vil selvfølgelig også koste penge, men ingen ved præcis, hvad det vil koste nu. Sandheden er, at der ikke findes et realistisk beslutningsgrundlag for at bygge et nyt rådhus andet end et snart 10 år gammelt løst overslag på at bygge et jobcenter sammen med det nuværende rådhus og en renovering af det eksisterende.

Siden er det nuværende rådhus i Vordingborg løbende blevet renoveret, men det er stoppet nu, da flertallet har besluttet at bygge nyt. Tænk, hvis vi i alle sager arbejdede med 10 år gamle tal!

At borgmesteren udtaler, det vil koste 80 millioner at renovere det gamle rådhus, viser med al tydelighed, vi har en borgmester i Vordingborg Kommune, der ikke forholder sig til virkeligheden. At borgmesteren ovenikøbet bliver ved med at fremføre, at der er en gevinst på seks millioner årligt fra år ét ved at bygge nyt, efter at projektet nu lige er blevet 21,5 millioner kroner dyrere, gør os nervøse - det er jo udtryk for manglende forståelse for økonomisk realitet og ansvarlighed.

Rapporter viser, at det klimamæssigt og som regel også totaløkonomisk kan betale sig at renovere fremfor at rive ned og bygge nyt. Det kommer til at koste kommunen mange penge fremover at bygge nyt rådhus - og! - det betyder færre (eller ingen) penge til udvikling og vedligeholdelse. Venstre vil hellere bruge pengene på udvikling af skolerne, by- og erhvervsudvikling, havnerenoveringer, idrætsfaciliteter med mere til glæde for borgene.

Det er derfor stadig et stort NEJ til rådhus herfra!

På vegne af Venstres kommunalbestyrelsesgruppe,

Karina Fromberg (V)

gruppeformand og borgmesterkandidat

Præstegårdsvej 12

Bårse