Uffe Thorndahl. Privatfoto

Debat: Mikael Smeds fornemmelser

Debat Vordingborg - 03. september 2021 kl. 08:44 Kontakt redaktionen

Borgmester Mikael Smed har i Sjællandske meget kraftigt kritiseret juristerne i Vejdirektoratet og Naturstyrelsen for deres opfattelse af naturbeskyttelseslovens § 21, som meget tydeligt forbyder opsætning af reklameskilte i det åbne land.

»Det har de simpelthen ikke forstået« udtaler Mikael Smed. Jeg bad derfor kommunen om aktindsigt i det grundlag, borgmesteren har for offentligt at udtale sig så skråsikkert om naturbeskyttelseslovens § 21. Jeg får så det svar fra kommunen, at der ikke er noget grundlag, men at Mikael Smeds udtalelser alene bygger på »hans fornemmelser«.

Kører man gennem Stensved og ned mod rundkørslen, står det 20 meter høje reklameskilt som en voldsom visuel forurening af området.

Mikael Smeds betragtninger er også meget besynderlige. Kommunalbestyrelsen har d. 30.10.2019 vedtaget kommuneplanen for Vordingborg. Når man slår op på kortbilaget så fremgår det klart, at McDonaldskiltet er placeret i et område, som kommunen i sin egen kommuneplan beskriver som åbent land, og dermed er McDonaldskiltet i kraft af kommunens egen kommuneplan i sig selv ulovligt.

Der har været en helt tilsvarende sag i Guldborgsund kommune ved motorvejens afkørsel 43, hvor et meget højt reklameskilt har reklameret for Bugerking.

Her har Miljø- og Fødevareklagenævnet fastslået, at skiltet er ulovligt og skal fjernes.

Forudsætter man derfor, at vi har »lighed for loven« skal McDonald-skiltet også fjernes, og det burde kommunalbestyrelsen på grundlag af afgørelsen om Burgerking-skiltet omgående beslutte vedrørende McDonaldskiltet, bla. for at begrænse det økonomiske tab.

Man kan også spørge, hvad konsekvensen ville være af, at McDonald-skiltet var lovligt?. I et land, hvor det gælder, at der skal være lighed for loven, så ville det så tilsvarende være lovligt at opstille et større antal skilte på begge sider af McDonald skiltet og i samme højde. Det vil simpelthen være prisen for, at McDonaldsliltet blev besluttet at være lovligt.

Uffe Thorndahl

Klintholm Havnevej 74

Borre