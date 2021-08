Hvis de ældre selv må være med til at bestemme, hvad de vil bruge hjemmehjælpstimerne til, vil det give bedre livskvalitet, siger Marie Lenstrup (SF). Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Mere selvbestemmelse til hjemmehjælpsmodtagere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Mere selvbestemmelse til hjemmehjælpsmodtagere

Debat Vordingborg - 26. august 2021 kl. 09:23 Kontakt redaktionen

Forleden skrev Anette Ferdinand i Sjællandske om, hvor ærgerligt det er, at ældre hjemmehjælpsmodtagere ikke længere får et »klippekort« til hjælp, som de selv kan bestemme over. Pengene kom nemlig fra Folketingets satspulje, som nu er afskaffet.

Det kan vi desværre ikke ændre i Vordingborg Kommune - men vi kan måske gøre noget andet for at give ældre og svækkede medborgere mere selvbestemmelse og dermed bedre livskvalitet.

For hvorfor egentlig kun lade folk bestemme selv over den halve times hjælp om ugen, som lå i klippekortsordningen? Hvorfor ikke som noget helt naturligt tage hjemmehjælpsmodtagerne med på råd om, hvilken hjælp, der giver mest glæde og nytte i netop deres liv?

Man kunne visitere til en ramme på x antal timers hjælp, som hver enkelt selv er med til at bestemme over. Måske vil en ægtefælle gerne hjælpe med bad og påklædning, hvis man til gengæld kan slippe for at gøre rent bagefter. Eller måske vil et barnebarn gerne tjene lidt lommepenge ved at gøre rent, og så kan farmor eller morfar bruge hjemmehjælpstimerne på støtte til selv at komme ud og handle.

Det kan ikke lade sig gøre i dag. Hvis man ikke vil have lige præcis den hjælp, kommunen tilbyder i sit ydelseskatalog, så får man bare en lang næse.

Selvfølgelig skal der være nogle faste, fælles retningslinjer for, hvor mange timers hjælp en bestemt type svækkelse giver ret til, og selvfølgelig skal vi sikre den nødvendige faglighed i plejen, men inden for den ramme skal vi da give borgerne så meget selvbestemmelse som overhovedet muligt. Det koster ikke spor mere men giver et meget bedre udgangspunkt for, at den enkelte kan forblive glad og aktiv så længe som muligt.

Marie Lenstrup (SF)

kandidat KV21

Rødegårdsvej 19, Præstø