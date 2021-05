Debat: Manglende tillid - manglende indsigt

Igen læser jeg et nedgørende indlæg om plejecenter i vores kommune fra Bournonville-parret og harmes. Tænk at udvise så lav tillid til mennesker ansat i vores offentlige plejesektor. Mon ikke I overvejer et privat plejehjem nu med så grundlæggende lav tillid til vores offentlige omsorgssystem.

Der nævnes 'krænkende adfærd' omkring en datters brug af mobilkamera. Da jeg selv har oplevet framing, som er anvendelse af klip fra film via mobilkamera i pædagogisk sammenhæng, kan jeg levende forestille mig den ansvarlige leder påpege det uhensigtsmæssige i at filme på stedet. De ansatte, der anklages, har ingen mulighed for at gå ind i sagens kerne, idet de har tavshedspligt omkring alle eksakte detaljer. Læserbrevet er efter min opfattelse både usagligt og utilstedeligt i dets omnipotente arrogance overfor såvel folkevalgte som ansatte på området. Mener I området trænger til ændring, må I gå ind i politik, det er sådan vores velfærdssamfund styres og reguleres. Heldigvis er vort velfærdssystem anlagt på rummelighed overfor alle, dermed sikres I til stadighed en plads i systemet, I nedgør.