Debat: Manglende indsigt...

Vi læser med bekymring dit indlæg i sidste uges avis, hvor du blandt andet flasher din manglende indsigt, som du skriver i overskriften. Vi har ikke skrevet et nedgørende indlæg om et plejecenter, men ud fra egne oplevelser med omsorgssvigt, distriktleders krænkende adfærd og et møde med en meget lidt løsningsorienteret ældredirektør, ønsket at sætte fokus på kvaliteten af ældreplejen i Vordingborg kommune. Vi lever i et demokratisk velfærdssamfund med ytringsfrihed, og vi er derfor i vores gode ret til at gøre opmærksom på de udfordringer vi oplever - med fuld respekt for at andre borgere ikke nødvendigvis har de samme oplevelser. Du har naturligvis de samme rettigheder, men lad os lige slå fast: Vores datter har IKKE filmet ind ad andre beboeres vinduer med sin mobiltelefon, og den krænkende adfærd går på, at distriktslederen aldeles uberettiget har rettet beskyldning mod vores datter - og efterfølgende har nægtet at give en undskyldning - det er krænkende adfærd. Så kære Marianne Kristiansen, selvom også pressen er rummelig, bedes du en anden gang læse hvad der står i et debatindlæg, inden du kommenterer med konklusioner, der er helt væk fra virkeligheden.