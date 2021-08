- Jeg vil have klarhed over, hvordan kommunen bruger vores penge. Jeg vil vide, hvilke konsekvenser det får for anlægsbudgettet de kommende år, hvis vi udfører anden etape af nyt rådhus; Siger ja til feriepark Møn og sidst, men ikke mindst, hvis vi bliver ved at afholde møder, seminarer og kurser på fancy kursussteder, lyder det fra Gert Larsen (V). Privatfoto

Debat: Magthavernes budget

Debat Vordingborg - 25. august 2021 kl. 16:30 Kontakt redaktionen

Jeg vil have klarhed over, hvordan kommunen bruger vores penge. Jeg vil vide, hvilke konsekvenser det får for anlægsbudgettet de kommende år, hvis vi udfører anden etape af nyt rådhus; Siger ja til feriepark Møn og sidst, men ikke mindst, hvis vi bliver ved at afholde møder, seminarer og kurser på fancy kursussteder.

Tænker, at der er flere, som er urolige for om budgettet for, om rådhusbyggeriet holder. Det gør det næppe. Sådan er det ofte med offentlige anlægsarbejder. Hvis det bliver dyrere, hvor skal pengene så tages?

Hvordan skal alle 'tillægsomkostningerne' ved et feriepark projekt finansieres? Der skal forventeligt ændres på vejnettet, herunder lave de eksisterende veje bredere. Der skal opføres et nyt spildevandssystem, da det eksisterende ikke umiddelbart har kapaciteten til at klare afledningen fra en sådan feriepark.

Jeg forestiller mig ikke, at investor vil være med til at bære den form for udgifter. Hvem skal så? Det skal du og jeg.

Socialdemokratiet og flertalsgruppen må fortælle, hvilken indflydelse det får for anlægsbudgettet. Hvilken sum skal afgives til disse formål? Et forsigtigt bud kunne være cirka 100-150.000.000 over de kommende tre-fire år.

Betyder det så, at vi får dårligere ældrepleje? Dårligere asfalt? Færre skoler? Mindre vedligeholdelse af bygninger og arealer? Mindre kultur?

Normalt vil et budgetforslag fra 'magthaverne' i et valgår være af den mere 'bløde' vare. Det tror jeg ikke på sker denne gang. Der er alt mulig grund til at holde godt øje med pengene.

Jeg har sagt det før, vores borgmester har ikke forstand på penge, og det går ud over dig og mig. Ville det ikke være rart at få et systemskifte og få godt købmandskab og liberale værdier ind i budgettet? Det vil jeg gerne være med til. Jeg vil gerne være med til at vogte lidt bedre over vores fælles penge.

Gert Larsen (V)

kandidat KV21

Hulemosevej 19

Nyråd