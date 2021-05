Debat: Må vente på hjælp på plejehjem

Svar...

I den beskrevne situation i Mern skulle personalet straks have hjulpet mor og datter. I den situation gik der desværre for lang tid, inden hjælpen nåede frem. Det beklager vi også overfor familien. Vi skal også tale med familien om de tiltag, der gøres for at undgå en lignende situation og om de muligheder, der ellers er for at hjælpe.

På alle kommunens 10 plejecentre bor beboere med væsentlige handicaps, som over år kan udvikle sig til at have en sværhedsgrad, som har været vanskelige at forudsige da plejeboligen blev bevilget. I takt med at handicappet udvikler sig bevilges mere hjælp. Derudover tilknyttes den nødvendige kompetence til at give hjælpen, hvis kompetencen er mulig at rekruttere. Og der gives rådgivning og vejledning sammen med personalet.

Indretning af et boligområde med fællesarealer tæt på plejeboligen har betydning for nogle beboere, som har brug for et tæt fællesskab med andre, for at opleve tryghed. For andre er det plejeboligen og dens indretning, der har størst betydning. Behovet for plejebolig kan ændre sig over tid. Det tages der hensyn til. Der er mulighed for at ændre på tilbuddet.

Som pårørende er det vigtigt at fortælle om de ønsker for livet, som deres nære har eller har haft i sit liv. Det tager ledelse og personale hensyn til. Og de tager hensyn til alle de beboere, der bor på plejecentret. Det er de fleste ønsker, der kan opfyldes.

Både ledelse og personale har det store ønske, at der opnås fælles forståelse for de muligheder der er for at hjælpe og støtte beboere på et plejecenter.

Susanne Johansen,

ældrechef i Vordingborg Kommune