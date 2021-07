Gert Larsen bakker ikke op om den nye udvalgsstruktur. Den bør besluttes af den nye kommunalbestyrelse, siger han. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Lokalpolitik skal være drevet af lyst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Lokalpolitik skal være drevet af lyst

Debat Vordingborg - 05. juli 2021 kl. 08:19 Kontakt redaktionen

Jeg stiller spørgsmålstegn ved den nuværende kommunalbestyrelses beslutning om at ændre på udvalgenes indhold og antal.

Jeg har fuld forståelse for, at der skal vises beslutsomhed op til valget. Jeg medgiver, at jo flere udvalg der er, jo flere penge koster det at drive den politiske del af kommunen. Set i sammenhæng med det store økonomiske kludetæppe, så er det dog marginale udgifter, der er tale om.

Jeg vil hellere bruge lidt flere penge og så opnå, at de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der sidder i de enkelte udvalg, har lyst, indsigt, interesse og tid til at sætte sig ind i de dagsordner, de præsenteres for. Kommunalpolitik er primært drevet af lyst. Lyst til indflydelse og lyst at påvirke beslutninger indenfor områder, som naturligt har den enkeltes interesse eller viden.

Tænker, at de fleste er af den overbevisning, at hvis man holder af det, man foretager sig, så bliver resultatet næsten altid bedre. Sådan er det også med lokalpolitik. Hvis du sidder i et udvalg, hvor du 'brænder' for indholdet, så vil din arbejdsindsats bare være større = bedre politiske beslutninger.

Vordingborg Kommunes identitet og fokus på bosætning, erhverv, kultur, fritid og skole, skal afspejles af udvalgenes sammensætninger. Jeg er blandt andet i den grad bekymret over, at erhverv kommer til at ligge i Økonomiudvalget. Erhverv skal have maksimal fokus, og der skal sidde lokalpolitikere, som har både forstand og lyst til at behandle dette vigtige område. Det kommer næppe til at ske nu.

Udvalgene får indhold, som dækker store emneområder, og jeg frygter i den grad, at områder kan 'drukne' eller blive behandlet af kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke har forstand, lyst eller evner til at træffe ordentlige politiske beslutninger.

Det nuværende oplæg har ikke min opbakning. Ny udvalgsstruktur skal behandles af den nyvalgte kommunalbestyrelse i januar 2022. Meget kan heldigvis ske fra nu til dagen efter valgnatten.

Gert Larsen (V)

Kandidat KV21

Hulemosevej 19

Nyråd