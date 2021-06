Et bedre skolevæsen skal løfte de unge både i forhold til faglighed, trivsel og optagelse på ungdomsuddannelser, siger Gert Tonny Larsen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Krav om en stærkere skole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Krav om en stærkere skole

Debat Vordingborg - 16. juni 2021 kl. 13:53 Kontakt redaktionen

Jeg vil have en stærkere skole i Vordingborg Kommune. Jeg vil ikke acceptere, at folkeskolestatistikker viser, at vi halter bagefter.

Vores børn og unge skal have læringsvilkår, der udnytter deres potentiale fuldt ud. Det har de krav på. Det har forældrene krav på. Sidst, men ikke mindst, har erhvervslivet og samfundet krav på det.

Derfor giver det god mening at blive klogere på, hvorfor vores afgangsprøver i Vordingborg Kommune har et gennemsnit på 6,4, når landsgennemsnittet er 7,3 (2020)!

Derfor giver det også god mening at blive klogere på, hvorfor vores trivselsundersøgelser viser, at Vordingborg Kommune ligger på 88,3 procent, og landsgennemsnittet er 92 procent (2020).

Det giver samtidig god mening at undersøge, hvorfor kun 78,6 procent af vores unge i kommunen starter på en ungdomsuddannelse, når resten af landet opnår 85,8 procent (2020).

I forbindelse med opstart på ungdomsuddannelserne har jeg allerede været i kontakt med Absalonskolen i Roskilde Kommune, som har 95 procent af eleverne, som starter på en ungdomsuddannelse! Helt fantastiske tal, som viser, at hvis man virkelig tager fat og arbejder sammen med erhvervslederne om at finde løsninger, så kan det bidrage positivt.

Sidst, men ikke mindst, så giver det god mening at blive klogere på, hvorfor Vordingborg Kommune bruger 68.258 kroner pr. elev, når landsgennemsnittet er 72.050 kroner (2020).

Jeg tror på, at øget kvalitet i ledelsen og i lærergerningen er en stor del af forudsætningen, når disse statistiske tal regnes sammen. Derfor skal ledelsen have de bedst mulige betingelser for at kunne lede.

Lærerne skal have de bedst mulige forudsætninger for at kunne undervise. Hvis disse betingelser og vilkår ikke er tilstede, så skal vi fra politisk side arbejde benhårdt for at det sker.

Som nyvalgt medlem af skolebestyrelsen i Kulsbjerg skole og kandidat til kommunalvalget vil skoleområdet have min fulde opmærksomhed. Jeg vil have en stærkere skole. Jeg vil have en endnu dygtigere ledelse. Jeg vil have endnu dygtigere lærere.

Og det er ikke for meget forlangt, vel?

Gert Larsen (V)

Kandidat KV21

Hulemosevej 19

Nyråd