Priserne på byggematerialer er steget, og mange medarbejdere arbejder lige så effektivt hjemmefra. Derfor vil Daniel Irvold (K) og Jesper Adler (K) have rådhusbyggeriet genovervejet.

Debat: Konservative vil ikke bygge nyt rådhus for enhver pris

Debat Vordingborg - 10. august 2021

Udgifterne til det nye rådhus i Vordingborg risikerer at løbe løbsk på grund af de voldsomt stigende priser på byggematerialer. Snart indløber licitationsbuddene, og de kan vise sig at blive årsag til, at rådhusbyggeriet bør sættes på hold.

Forvaltningen har for eksempel kigget nærmere på en sag om reparation af Hårbølle Havn, og her har man varslet en større budgetoverskridelse, som til dels skyldes materialeprisstigninger på 45-70 procent. Hvis tilsvarende også kommer til at gælde for rådhusbyggeriet, vil man allerede nu kunne se ind i at sprænge budgetrammen. Det ønsker konservative ikke at være med til.

Derfor mener vi, at det er nødvendigt at genoverveje byggestart. Verden er ikke den samme som før corona. De seneste halvandet år har vi lært, at rigtig mange af kommunens medarbejdere sagtens kan arbejde effektivt hjemmefra, og derfor behøver vi ikke, for enhver pris, at bygge nyt lige nu.

Lad os kigge på, hvad der egentlig er behov for på kortere og længere sigt. Måske kan forvaltningen rummes i de eksisterende bygninger, når pladsbehovet er reduceret ved brug af hjemmearbejdspladser, og de dårligste dele af Vordingborg gamle rådhus kan muligvis frasælges.

Vi må konstatere, at forudsætningerne for rådhusbyggeriet har ændret sig væsentligt, og vi bør revurdere planen. For konservative er det vigtigt, at der er styr på økonomien, og vi ønsker ikke at bruge skattepenge på at påbegynde et byggeri, hvor økonomien allerede fra start kan være løbet løbsk i en verden, der ikke er den samme som for få år siden.

På vegne af Det Konservative Folkeparti i Vordingborg kommune,

Jesper Adler (K)

Borgmesterkandidat

Ydunsvej 1, Vordingborg Daniel Irvold (K)

Kommunalbestyrelsesmedlem

Dybsø Fjordbanke 21, Lundby