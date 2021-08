Ifølge kommunens bosætningspolitik skulle nettotilflytningen af børnefamilier stige med 20 procent pr. år, og der skulle have været en nettotilgang af borgere på 48 procent i 2020. Det er ikke sket, siger Charlotte Bagge Hansen og Torben Folke Månsson. Foto: Lene Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Klip hækken så folk får øje på forhaven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Klip hækken så folk får øje på forhaven

Debat Vordingborg - 13. august 2021 kl. 09:45 Kontakt redaktionen

Vordingborg kommune er storbyens sunde og smukke forhave. Et smukt billede. Vi kan næsten fornemme synet af den flotte forhave. Det smukke rosenbed, de flotte farveordnede staudebede, den smukke plæne og den velanlagte flisegang i de smukke Holmegårdssten.

Overskriften er fra Vordingborg kommunes vision 2030. Vi i Fælleslisten er fuldstændig enige i billedet af, at vi skal være storbyens sunde og smukke forhave, men vi ser, at hækken er begyndt af vokse. En hæk, der er begyndt at dække for den fine forhave, så andre ikke kan kigge ind. Hækken giver os i kommunen ly for nysgerrige blikke, så vi kan leve vores liv uforstyrret.

I Fælleslisten mener vi, at hækken skal klippes, så andre kan kigge ind. Kigge ind i forhaven og sige: »her vil jeg bo«, »her vil jeg drive min virksomhed«. Vi taler ikke her om flotte velplejede arealer - nej vi taler om bosætning. Vi skal være bedre til at vise andre potentielle borgere og virksomheder, hvor skønt det er at bo og/eller drive virksomhed i vores kommune.

I kommunens bosætningspolitik kan vi læse, at nettotilflytningen af antal børnefamilier skal stige med 20 procent pr. år, og at der skal arbejdes for en nettotilgang af borgere på 48 procent i 2020.

I vores kommunes budget er befolkningstilvæksten - eller retter mangel på samme - opgjort, og det er ikke rar læsning. Vi er langt fra målet. Der er en generel nedgang for børnefamilie og borgere generelt. Det er i dette lys, vi ser en hæk, der er ved at vokse sig for stor.

Vi skal i gang og det kan kun gå for langsomt. Vi skal have øget vores indtægter i kommunen. I Fælleslisten er vi optaget af netop dette. Kommunen skal være tiltrækkende, og dette gøres kun ved en aktiv indsats, der er lidt anderledes end den måde, andre gør det.

Lad os få borgere til at reklamere for vores kommune. Lad os få virksomhedsejere til at reklamere for vores kommune. Lad os invitere potentielle borgere ned og se vores kommune og de muligheder, vi har. Lad os invitere virksomhedsejere ned at se vores kommune og de muligheder, de har.

Lad os få klippet hækken til vores smukke forhave.

Fælleslisten,

Charlotte Bagge Hansen

Kostervænget 2

Stege

Torben Folke Månsson

Østervej 4

Kalvehave