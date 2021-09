Kommunen skal ansætte flere kvalificerede tysklærere og arbejde for, at flere elever vælger tysk i skolen. Virksomhederne kommer i fremtiden til at mangle unge med stærke tyskkundskaber, siger Ole Hansen. Privatfoto

Debat: Kan vi tale med naboen?

Debat Vordingborg - 27. september 2021

I takt med at mange tyskere er blevet gode til at tale engelsk, er der få danske elever, der fortsætter med tysk som fremmedsprog, og der er blevet mangel på dygtige tysklærere. Det er bare ikke nok at tale engelsk, hvis vi vil gøre os håb om at drive forretning med Tyskland.

Med den kommende Femern tunnel kommer Vordingborg Kommune til at ligge næsten lige så tæt på Hamburg som på København. Derfor må vi allerede nu forberede os på de nye erhvervsmuligheder.

Venstre har på Christiansborg fundet et flertal, som pålægger regeringen at forme en ny strategi, der styrker det tyske sprog gennem uddannelsesforløbet ved at dygtiggøre tysklærerne og give flere unge muligheden for at studere og gå i praktik i Tyskland.

Vordingborg Kommune skal ansætte flere kvalificerede tysklærere og arbejde for, at flere elever vælger tysk i skolen. Virksomhederne i Danmark kommer i fremtiden til at mangle unge med stærke tyskkundskaber. Kommunen skal gribe de muligheder, Femern forbindelsen giver os. Det er i sidste øjeblik, da næste generation af veluddannede unge skal være klar allerede om otte år, når tunnelen til Tyskland åbner.

Vores skolepolitik har en central rolle for at skabe fremtidens arbejdspladser i Vordingborg og styrke vores kulturelle samhørighed med vores nabo mod syd.

Ole Hansen (V)

Kandidat KV21

Hesselholtvej 3

Borre