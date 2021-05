Gert Larsen efterlyser korrekte beregninger fra forvaltningen og viden om, hvorfor eleverne forsvinder fra skolen i Nyråd. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Jeg vil have en stærk skole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Jeg vil have en stærk skole

Debat Vordingborg - 10. maj 2021 kl. 10:41 Kontakt redaktionen

Initiativtageren Morten Matras (MM) vil gerne have en udskoling i Nyråd. Jeg vil gerne have en stærkere skole i Nyråd. Om de to ting hænger sammen, er stadig usikkert.

Bosætningsbetingelser og et velfungerende skolevæsen er tæt forbundet for børnefamilien. Familier flytter til og fra områder på grund af børnenes muligheder for et ordentligt læringsmiljø. Sådan har det altid været, og sådan vil det sikkert også være i fremtiden. Sådan var det også for vores familie, da vi flyttede til Nyråd.

Jeg anerkender MM's lyst til at udfordre systemet og, som han beskriver, at få politikerne i tale, som borgmesteren vist nok lovede engang i efteråret. Beregninger i forvaltningen kunne bidrage til at blive klogere på, om en udskoling i Nyråd ville være en gangbar mulighed.

Jeg er dog ikke sikker på, at en udskoling løser alle de beskrevne problemer, hvor eleverne falder fra i mellemskolen. Der kan også være mange andre årsager. Jeg tror i bund og grund på, at hvis skolen er drevet godt; har de rigtige rammer og ikke mindst har gode lærer- og ledelseskræfter til rådighed, så bliver størsteparten af eleverne også.

Jeg er derfor stor fortaler for at sikre, at skolerne har de ressourcer, som gør, at de kan tilbyde forældre, elever og lærere de rammer og betingelser, der understøtter en stærk skole. Kort sagt, give større ledelsesansvar til skolerne. Hvis skolen fungerer, så bliver eleverne også.

Når det er sagt, så har MM da ret. Der skal gøres noget, og skolebestyrelserne skal selvfølgelig inddrages, netop fordi det er 'deres' skoler.

Ved vi overhovedet, hvorfor eleverne 'forsvinder'? Det ville da være nyttig viden. Skolerne eller forvaltningen i kommunen må ligge inde med den information. Noget andet kunne være at tilvejebringe de korrekte beregninger til det ansvarlige udvalg. Hvilke økonomiske nøgletal taler vi reelt om?

Måske, at MM skulle have lov til at få foretræde for udvalget, så han som lovet kan tale direkte til de ansvarlige politikere.

Lad os bruge vores konstruktive kræfter på at finde varige løsninger, der sikrer, at vores børn - herunder min egen datter i indskolingen i Nyråd - får bedst mulige betingelser for at lære. Om det er i Nyråd, Stensved eller Mern tænker jeg ikke, er det vigtigste hovedspørgsmål at få besvaret lige nu.

Jeg vil hellere arbejde på at sikre, at betingelserne for de enkelte skoler er tilstede. Lad os gøre skolerne i nærområdet og kommunen generelt stærkere.

Gert Larsen (V)

kandidat til KV21

Hulemosevej 19

Nyråd