Matilde Møllekær Madsen vil have det pædagogiske arbejde anerkendt - og pædagogerne aflønnet for den uddannelse, de har taget. Privatfoto

Debat: Jeg er stolt af mit arbejde - men ikke min løn!

Debat Vordingborg - 06. maj 2021 kl. 07:06 Kontakt redaktionen

Jeg er utrolig stolt af det betydningsfulde arbejde, mine kollegaer og jeg yder hver dag for vores børn og unge i Danmark. Jeg er stolt af at være pædagog, fordi jeg hver dag skaber grundlag for trivsel, udvikling og læring for børn og unge. Jeg er stolt af at skabe betydningsfulde fællesskaber for alle børn.

Dét gør mig stolt fordi jeg ved, at betydningsfulde fællesskaber er afgørende for, hvordan vores børn og unge udvikler sig. Det gør mig stolt, at jeg med baggrund i min uddannelse skaber grundlag for, at vores børn og unge vokser op med sund selvindsigt og selvtillid, føler omsorg og forståelse for sine medmennesker og får masser af gode erfaringer, som de kan bringe med sig ind i deres voksenliv.

Jeg er stolt af at være med til at forme fremtidens børn og unge!

Nogle gange spørger jeg mig selv; »Bør jeg være så stolt?«

Jeg er absolut ikke stolt af min løn og mine arbejdsvilkår. Jeg er absolut ikke stolt af de vilkår, børnene bliver budt!

Længe har kollegaer og jeg skulle kæmpe med nedskæringer, øget dokumentation, og dårlige normeringer. Det har konsekvenser for vores børn og unge! Det har konsekvenser for det pædagogiske arbejde mine kollegaer og jeg skal levere. Det har konsekvenser for fremtidens samfund. Det er jeg ikke stolt af!

Jeg ville ønske, at politikerne havde større ambitioner for børnene. Jeg ville ønske, at politikerne forstod alvoren i, at det er nu, at der skal investeres i det gode børneliv!

Vi har efterhånden alle sammen hørt de gentagne fortællinger om, hvordan pædagoger dagligt oplever at være for få voksne til mange børn. Der er ikke tid til det enkelte barn længere. Ventetiden er lang, og børn må stille sig i kø for at få omsorg. Pædagogerne er blevet brandslukkere, og der er ikke længere tid til pædagogisk fagligt arbejde. Politikerne snakker om børns trivsel og fremtidens mangel på pædagoger, men de handler ikke!

Forskningen på området viser, at normeringer og andelen af pædagoger er afgørende for kvaliteten af vores dagtilbud.

Det er påvist, at flere pædagoger pr. barn er med til at højne kvaliteten i det pædagogiske arbejde - både i daginstitutionerne og i fritidstilbuddene. Flere pædagoger pr. barn betyder mere tid til det enkelte barn og dermed langt større mulighed for at kvalificere det pædagogiske arbejde i forhold til den enkelte.

Forskningen er meget klar og tydelig: Børn og unge der har været en del af et dagtilbud og fritidstilbud af høj kvalitet; trives bedre, opnår bedre skoleresultater, har lavere frafald på ungdomsuddannelserne og er i højere grad på arbejdsmarkedet som voksne.

Kære politikere. Der er brug for, at I investerer i børnene nu. Der er brug for flere pædagoger i vores dag- og fritidstilbud. Der er brug for mindre styring via læringsmål og dokumentation og langt højere grad brug for frihed til at tilrettelægge den pædagogiske praksis i det enkelte tilbud.

Der er brug for højere løn til pædagogerne. Der er brug for, at pædagogerne aflønnes tilstrækkeligt for det arbejde de udfører med udgangspunkt i deres mellemlange bacheloruddannelse.

Der er brug for, at det pædagogiske arbejde bliver anerkendt, som en samfundsmæssig vigtig opgave. Det er ikke længere »bare« en opgave om at passe nogle børn.

Vi er forbi den tid, hvor mødrene begyndte at komme ud på arbejdsmarkedet, og der var behov for, at forældrene kunne få deres børn passet. Vi er i en tid nu, hvor man har kvalificeret tilbuddene ved at ansætte pædagoger, som med deres uddannelse, viden og kompetencer arbejder målrettet med børns udvikling og læring.

Det er tid til, at pædagogerne aflønnes for den uddannelse, de har taget!

Matilde Møllekær Madsen

pædagog

Mosebakken 22

Vordingborg