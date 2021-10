Send til din ven. X Artiklen: Debat: Ikke noget heppekor Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Ikke noget heppekor

Debat Vordingborg - 13. oktober 2021 kl. 08:55 Kontakt redaktionen

TV2 Øst ringede og spurgte om vi, der kandiderer for Alternativet til kommunalvalget, ville deltage i en live-debat.

"Jo", var det prompte svar. For vi tror netop på, at dialog er vejen frem for de bæredygtige løsninger.

"Som kandidatpublikum", kom opfølgningen "i skal sidde i salen med valgplakater og bannere og klappe".

"Okay", tænkte jeg. "Der er naturligvis mange måder at vise flaget på".

"Det er borgmesteren og hans modkandidat, der skal debattere".

Det tog mig et øjeblik at se scenariet for mig.

Vi blev indbudt til at være heppekor for... ja, for hvem egentlig?

For er der én af borgmesterkandidaterne, der åbent tilslutter sig, at kommunens forældre skal have lov til at passe deres børn hjemme med det samme tilskud som ellers tilfalder dagtilbuddet?

Er der én af borgmesterkandidaterne, der står inde for, at borgere i kommunen, der har brug for støtte, ikke er "udfordringer", men mennesker med ressourcer og drømme, der mere end andet har brug for selvværd og skal støttes i at udvikle dette. Herunder udsatte børn og unge?

Alternativet deltager naturligvis i live-debatten.

Vi arbejder for at alle borgere bliver mødt som ressourcer og med tillid.

Også selvom vi så melder os ud af heppekoret

Annabianca C. Milter (AL)

Spidskandidat KV21

Tjørnemarkvej 7

Tjørnemark