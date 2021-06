Borgerne er endt med at være til for systemet - og ikke omvendt, siger Karina Fromberg, gruppeformand for Venstre. Foto: J.C. Borre Larsen

Debat: I Venstre går vi til valg på bedre ældrepolitik

Debat Vordingborg - 28. juni 2021 kl. 17:02 Af Karina Fromberg (V), gruppeformand og borgmesterkandidat, Præstegårdsvej 12, Bårse Kontakt redaktionen

I Venstre ønsker vi at sætte borgeren/det enkelte menneske i centrum, hvad enten man er ung eller gammel.

Vi mener, at alle har ret til en værdig alderdom. Når man som ældre ikke mere kan klare det hele selv, er det for os vigtigt, at der gives frihed til det frie valg.

Vi ønsker, at vores ældre får større mulighed for valgfrihed i de ydelser, de har brug for - hvad enten man er på plejehjem eller i eget hjem. Vi ønsker at gøre op med den tendens, der har været de senere år, hvor borgerne er endt med at være til for systemet - og ikke omvendt.

Der skal mere ansvar og frihed ud til ledelserne på plejehjemmene. Der findes mange dygtige og engagerede ledere og medarbejdere i ældreplejen - dem skal vi have frem, og dem skal vi have flere af.

På alle kommunens ældrecentre ønsker vi at etablere brugerbestyrelser, hvor pårørende, beboere og lokale ildsjæle er med til at drive det enkelte plejehjem. Bestyrelsen skal have reelle kompetencer og indflydelse på driften af det enkelte ældrecenter.

Vores ældre skal have bedre madoplevelser. Vi ønsker derfor, at maden så vidt muligt laves lokalt, så der dufter af mad på vores ældrecentre. Det vil skabe en dagligdag med gode madoplevelser, der skaber glæde, bedre ernæring og livskvalitet.

I Venstre vil vi konkurrenceudsætte vores madservice, så vi sikrer den bedste kvalitet og største valgfrihed til glæde for alle brugerne.

I Vordingborg Kommune er der ikke et alternativ til kommunal plejebolig - det vil vi have gjort op med! Derfor vil vi arbejde for, at der etableres mindst ét friplejehjem i Vordingborg Kommune inden for de næste fire år, så der for de ældre i kommunen gives et reelt frit valg, når behovet for en plejehjemsplads opstår.

Vi skal have et velfærdssamfund, hvor vi i langt højere grad selv kan vælge, hvad vil have, og hvordan vi vil have det.