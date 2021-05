Debat: Hvorfor får de ældre kun triste planter og ukrudt?

Det fryder mit øje at se det store smukke bed med forårsløg, når jeg kører forbi Aldi ved indkørselen til Præstø. Det samme på Rosagervej - et langt bredt bed med forårsløg - når man kører mod Christinelundsvej - også så fantastisk smukt.

Beplantning af krokus i plænerne i parken ved Hotel Frederiksminde tidligt om foråret er også meget smukt. Samme sted de flotte staudebede, der bliver passet så flot. Tak for forskønnelse af vores by.

Nu et lille hjertesuk.

Jeg besøger Præstø Multicenter flere gange ugentligt, fordi min søster bor der. Det er det mest triste sted at komme til udenfor - ikke en blomst at skue rundt om de i forvejen triste bygninger, men samme triste beplantning hele vejen med ukrudt omkring.