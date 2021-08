Gert Larsen undrer sig over, at borgmesteren næstformanden i kommunens hovedsamarbejdsudvalg ikke taler mere varmt for en whistleblowerordning. Er der fejl og manglr, skal det frem i dagens lys. Privatfoto

Debat: Hvordan kan borgmesteren være imod en whistleblowerordning?

Debat Vordingborg - 17. august 2021 kl. 17:57 Kontakt redaktionen

Jeg er i den grad uenig med borgmesteren i denne sag.

Det undrer mig utrolig meget, at borgmester Mikael Smed (S) ikke er fortaler for en whistleblowerordning i Vordingborg Kommune. Hvad er det, borgmesteren ikke ønsker skal frem?

Det må da være åbenlyst, at erfaringerne efterhånden viser så mange eksempler på krænkelser, chikane og dårlig opførsel på arbejdspladserne, at en anonym ordning bør være obligatorisk og hilses velkommen.

Det undrer mig lige så meget at se næstformanden i kommunens hovedsamarbejdsudvalg, Nina Andersen, citeret i Sjællandske for at »en whistleblowerordning ikke vil fremme samarbejdet«. Hun tilføjer samtidig, at »det ikke er et behov, vi har (Vordingborg Kommune), for personalesager er undtaget«.

Det forstår jeg simpelthen ikke noget af. Har hun læst lovgrundlaget?

Som skatteyder og borger i kommunen mener jeg selvfølgelig, at kommunens administration, ledelse og ansatte skal følge de almindelige gældende regler.

Hvis man læser de fleste beskrivelser om whistleblowerordninger generelt, siger de 'at ordningen giver en forbedret og anonymiseret mulighed for at opdage og rapportere fejl, forsømmelser og ulovligheder i - og i relation til - virksomheden eller organisationen. Vil det ikke være okay? Det mener jeg.

Jeg vil da gerne have disse sager frem, så de kan blive behandlet. Jeg vil da samtidig gerne have, at kommunens ansatte er del af et tåleligt arbejdsmiljø. Hvis det så, med det rigtige juridiske grundlag, ender med personalesager, må det være sådan.

Jeg er derfor i den grad tilfreds med at kommunen 'tvinges' via lovgivning, til at indføre ordningen, og at det samtidig kan give whistlebloweren mulighed for at fremlægge sine iagttagelser anonymt uden fare for repressalier eller i sidste ende fyring.

Så kære borgmester, kære næstformand i hovedsamarbejdsudvalget (formentlig også tillidsrepræsentant) - det er en ommer. Slå op på forsiden af jeres kalendere og notér jer, at vi er i 2021.

Gert Larsen (V)

kandidat, KV21

Hulemosevej 19, Nyråd