Debat: Hvad vil I med den famøse trekant

Debat Vordingborg - 11. maj 2021 kl. 06:20 Af Jens O. Jensen Kontakt redaktionen

: Synspunktet »Vordingborg Havn - Vækstmotor for Sydsjælland« i Sjællandske fredag 7. maj er underskrevet havneformand Poul A. Larsen og næstformand Knud. Men fortæller d'herrer også hele sandheden? I teksten beskriver man det kompromis der blev indgået med borgerne på et borgermøde i februar 2017, som om at man bare valgte at man ikke havde brug for etape 5 og dermed blev der ikke vedtaget en lokalplan for etape 5, men sandheden var vel nærmere at man valgte at trække etape 5 ud af masterplanen på grund af det pres der blev lagt fra borgerne, bla. med kvalificerede modforslag, og man valgte så kompromiset for at være sikre på at få vedtaget etape 2, 3 og 4.

Hvis Havnen herefter havde udvist rettidig omhu så havde der fra dengang og så frem til nu været 4 år til at få udført en VVM-undersøgelse i området syd for den kommende etape 4, og al fremtidig udvikling og arealudvidelse ville kunne ske mod syd.

Så havde man ikke nu stået i det tidspres der gør at man prøver med alle tænkte midler at liste en lokalplan igennem under radaren.

Man lægger i indlægget stor vægt på at der er god økonomi i at udvide havnen som planlagt med etape 4, ja men hvorfor gør man så ikke bare det, den tilladelse er jo på plads!!

Nej det gør man ikke for når man udtaler sig i andre sammenhænge bla. på det digitale informationsmøde så er det absolut nødvendigt at få det omstridte område med, ellers vil hele projektet give underskud, hvad skal vi tro på?

I indlægget forsikrer man om at Vordingborg Havns bestyrelse ingen intentioner har om at etablere den oprindelige etape 5 af hensyn til borgerne, området omtales som den famøse trekant, og at det kun udgør en mindre del af udvidelsen, men sandheden er jo at netop den trekant på 35000 m2 er en del af etape 5 der blev trukket ud af masterplanen i 2017 i forbindelse med det kompromis der blev indgået i 2017, og det er det hele striden drejer sig om, vi mangler stadig en fornuftig forklaring på hvorfor området er ønsket udformet som en trekant, hvis der ikke skal placeres en mølle derude så kunne det kommende landområde have alle mulige faconer og placeringer, man kunne måske endda finde plads til de 35000 m2 bagved den eksisterende stenmole, eller måske etablere etape 4 i en lidt højere kote, det vil da give mere volumen.

Der er ikke politisk vilje til Kæmpevindmøller på Masnedø og der er ikke mulighed for at etablere solceller på vandet i forhold til havneloven, så hvorfor er det man prøver at holde fast i den famøse trekant.

Borgerne føler sig trådt på af en havnebestyrelse der ikke har udvist rettidig omhu. Havnebestyrelsen er nu igen bagefter sin egen udvikling så alt skal hastes igennem uden en ordentlig dialog, og desværre så er et spinkelt flertal både i Plan og Teknik-udvalget og muligvis også i kommunalbestyrelsen villige til at bakke op om det.

To medlemmer af havnebestyrelsen er tidligere gået imod beslutningen om at bryde aftalen med borgerne fra 2017, det må da give de resterende to medlemmer noget at tænke over, man kan vel ikke bare blive ved med at skifte ud på posterne til man igen har en enig bestyrelse.

I indlægget fremstilles Vordingborg Havn som Vækstmotor for Sydsjælland, og der er helt sikkert en korrekt udlægning, men jeg tænker, når så stor en virksomhed har visioner om at være førende på sit område, så er man da nødt til at have et mål at styre efter.

Grønt område på den famøse trekant, måske engang i 2026, det kan da ikke være en del af havnens fremtidsvisioner.

Hvad kan vi bruge et løfte om en grøn trekant med et par buske til om 5 år, når vi nu har fået vished for at vi ikke kan regne med at løfter og aftaler holder mere end fire år frem, for længere aftaler kan man åbenbart ikke politisk agere indenfor.

Er der alligevel en skjult plan vi endnu ikke har fået på dagsordenen, er der fremtidsplaner for etablering af store møller på land og solceller på vandet, ellers... FORSTÅR JEG IKKE HVAD I VIL MED DEN FAMØSE TREKANT...

