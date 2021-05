Jens O. Jensen mener, at forløbet omkring hacneudvidelsen er håndteret på udemokratisk vis uden borgerinddragelse.

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Havneudvikling skal ske på en ordentlig og fair måde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Havneudvikling skal ske på en ordentlig og fair måde

Debat Vordingborg - 03. maj 2021 kl. 13:21 Kontakt redaktionen

Svar på læserbrev af Gitte Kongstad i Sjællandske lørdag 1. maj. Ja, hvad skal man sige til det, det kommer jo fra Gitte Kongstad. Normalt ville jeg ikke kommentere på Gitte Kongstads læserbreve, men lige det her er fyldt med så mange usande påstande at jeg er nødt til at beskrive ganske kort, hvordan forløbet omkring den ønskede arealudvidelse er håndteret på udemokratisk vis helt uden borgerinddragelse.

Først vil jeg sige, at endnu engang har Gitte formået kun at forholde sig til overskrifter og personlige angreb fremfor at sætte sig ind i sagen.

Vi er en hel del borgere på Ore, oven i købet som er en del år yngre end Gitte - jeg tror faktisk slet ikke, der er nogen, der er ældre - der ikke er imod at havnen udvikles, det skal bare være på en ordentlig og fair måde.

Hele essensen i uenigheden om havnens ønske om en arealudvidelse er, at der i 2017 blev indgået en aftale med borgerne om, at havnen ikke skulle udvides længere mod vest, al fremtidig udvidelse skal derfor ske mod syd, væk fra boligområderne.

Den aftale vil havnen og et spinkelt flertal i kommunalbestyrelsen nu bryde, da havnebestyrelsen ikke har udvist rettidig omhu og fået lavet en ny miljøgodkendelse i tide, inden de har indgået kontrakt med et konsortie om jordopfyldning på trods af, at lokalplanen endnu ikke er godkendt.

Jeg har haft den blandede fornøjelse at sidde i lokalrådet i nogle år samtidig med Gitte, og her var nogle af Gittes mærkesager nærdemokrati, borgerinddragelse og samskabelse, begreber som der overhovedet ikke er i spil i den nu ønskede arealudvidelse.

Måske Gitte har været i terapi, så hun har glemt, hvad hun arbejdede for dengang.

Jens O. Jensen

Strandparken 20

Vordingborg