Debat: - Har I ikke lagt mærke til, at der er valg i år

Debat Vordingborg - 13. september 2021 kl. 10:55 Kontakt redaktionen

Så kom der endnu en sag med kommuneforvaltning versus borgere og endda politikere versus borgere. Har I ikke lagt mærke til, at der er valg i år?

Skiltene ved Hjelm Bugt, jeg synes det var en fryd for øjet at se de fine skilte. Og da jeg selv har boet i Blokhus-Løkken-Lønstrup-området, er jeg total enig i turister ja tak, fabrikker nej.

Man kunne også sige masseturisme, et af de mest destruktive erhverv for små samfund. Skoler, læger, tandlæger, offentlig transport, forretningslivet slukker, og det autentiske samfund båret på frivilliges indsats forsvinder.

I avisens artikel om skiltene udtaler borgmesteren, at man må reagere på borgerhenvendelser!

Personligt har jeg mange gange henvendt mig som borger og lokalrådsformand om skæve lygtepæle, skæve blomsterstativer, påkørte skilte, forfald og misrøgt på havnen, kommunale bannere på havnen, forretningers malplacerede skilte med mere. Og der er faktisk ikke sket alverden.

Selve sagen om skiltene ved Hjelm er selvfølgelig følelsesladet men viser en meget uheldig kommunalattitude. Jeg håber inderligt, at man vil respektere borgerne.

Det var en enorm skuffelse, at mere end 800 underskrifter mod byggeri på Antonihøjen ikke blev respekteret. Dog blev der ofret et par millioner på et spændende arkitektforslag. Og hvad sker der, salget går ikke hurtigt nok, så de gode hensigter minimeres, meget hurtigt.

Det samme vil ske i Hjelm. Vær sikker på det. Og bygherrens fortjeneste kommer nok ikke til Vordingborg Kommune, ligesom han ikke stemmer her. Det er der rigtig mange andre, der heller ikke gør. Tænker på de øverste chefer og alle de, der laver vores smukke byhuse til ferieudlejningsforretning, de leverer ikke børn til kommunen skoler og andre servicefunktioner, og de stemmer ikke på jer.

Prøv dog nu at lytte til os. Vi vil bo her, unge flytter hertil fra bylarm, de vil have nærhed og trivsel.

Åh jow, i Nyråd var der knap 300, der sagde nej til ny udstykning. Og det blev straks taget af bordet. Man må tænke, at det voldsomme overtal af vordingborgensere i kommunalbestyrelsen vælges i, nå ja Nyråd og omegn.

Må jeg minde om, at ældrerådene gerne ville have deres valg afholdt ved lokale stemmesteder. En del politikere udtalte til avisen, at nu er vi jo én kommune, og nu skal vi være fælles, så det måtte man ikke.

På avisens næste side blev det foreslået, at kommunalbestyrelsen skulle minimeres, Åh nej, det ville ikke være godt, for det er vigtigt at alle områder har en repræsentant, mente de samme politikere så. Vi ville ellers kunne spare en del honorarer.

Den sidste morsomhed, »Kampen mod vindmøller«, borgerne må ikke sætte skilte op fy, fy.

Alligevel har vi indtil for nylig haft en udviklingschef, der ville kæmpe for retten til IKKE at overholde skiltelovgivningen omkring afkørsel 41. Men han vidste måske ikke, at der er noget, der hedder GPS.

Tag jer nu sammen, I er her for borgernes skyld, vi må finde os i kommunesammenlægningen men bevar dog de lokale forskelle og muligheder. Det er den form for rigdom/talent, der kan skabe for eksempel et fantastisk Gyldne Dage-event i Præstø til glæde for borgere og gæster.

Henny Jørgensen

