Se billedserie Kommunalbestyrelsen burde være foregangsmænd og - kvinder i kampen for, at byen får gaven fra Kongehuset - her repræsenteret ved kronsprinsparrets besøg - i toppen af flagstangen igen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Debat: Guldkroner og flag

Debat Vordingborg - 14. juni 2021 kl. 16:43 Kontakt redaktionen

Fra Slotstorvet til lige efter Badstuestræde er alle LEDlamperne i Algade forsynet med guldkroner som en historisk promovering af, at Vordingborg i fortidens Danmark var en kongeby, hvorfra landet regeredes.

Oprindeligt var det meningen, at alle byens LEDlamper skulle forsynes med guldkroner, men desværre ville det daværende erhvervsudvalg det anderledes, selv om pengene var til rådighed og kun en indsats fra Sascha (Keller, red.) i sin egenskab af citymanager fik kronerne på plads, idet hun disponerede pengene hertil sammen med det daværende lokalråd .

De oprindelige penge fra kommunen blev dengang lagt tilbage i kassen, men må kunne findes igen, hvis det nuværende udvalg er mere samarbejdsvillige.

Dette fører også historisk direkte tilbage til Jyske lov, der er grundlag for den oprindelige »Grundlov for det danske Rige, som blev underskrevet af kong Valdemar Sejr i 1241 på Vordingborg slot.

En bekræftelse på, at Danmark var et samfund med rettigheder og pligter til borgerne og sørgede for ro, orden og retfærdighed for dem der var blevet forulempet, samt straffede synderne.

Allerede tidligere - i år 1219 - var Vordingborg centrum for en begivenhed, som stadig fejres, idet byen efter Valdemar Sejrs ved hjemkomsten fra Estland blev beriget med den oprindelige udgave af Dannebrog.

Dette flag, der havde en udformning som en fane, tog danskerne til sig som nationalflag.

Nationalflaget er gennem årene tilpasset tidernes skiften i form, men er grundlæggende det samme og fremstår som en manifestation af danskhed.

Der flages på alle offentlige og mange private flagstænger på vedtagne officielle flagdage.

På Valdemars dag, den 15. juni i 2019 - 800 års dagen for flagets ankomst til Vordingborg og Danmark, fejredes dette med en gave, overrakt af HKH Kronprins Frederik, samtidig med at HM dronning Margrethe II overrakte en tilsvarende gave i Estland.

Kronprinsen fik i dagens anledning overrakt en guldkrone som gave fra Vordingborg by.

Kongehusets gave var en historisk genskabelse af det oprindelige flag og efter hejsning på Borgruinen, med Gåsetårnet som vartegn, kunne byens borgere og turister glæde sig over synet af dette flag - Dannebrog med fire splitter - som vajede hver dag i en lang periode.

For at manifestere flagets forhold til området etableredes døgnbelysning og samtidig indgik man i en aftale som betød, at der flagedes med det officielle Dannebrog på alle Danmarks registrerede flagdage.

Sørgeligt nok har jurister i Justitsministeriet fortolket aftalen, så det oprindelige flag er blevet henvist til en plads som vægtæppe i Borgcentrets kælderrum og således ikke er synligt for borgerne i almindelighed.

Jeg vil opfordre alle Vordingborggensere til at protestere mod denne beslutning med speciel adresse til vor kommunalbestyrelse, som burde være foregangs-»mænd« i kampen for at vi får klenodiet på flagstangen som en anerkendelse af Vordingborgs placering blandt fortidens traditionsrige byer i Danmarkshistorien og promovering af området for at tiltrække turister for at se dette helt specielle flag med den historiske baggrund.

Jørgen Nymark Mølleparken 14, 2.tv Vordingborg