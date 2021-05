Debat: Giv bedre fysiske rammer for foreningerne

Vi skal starte med og kigge på de fysiske rammer. Hvis vi skal lokke de unge tilbage til idrætten og andre foreninger, skal vi tilbyde indbydende faciliter. Det skal være et sted, hvor man gerne vil »hænge ud«, som vi gjorde i »gamle dage2. Dengang var vores foreninger samlingsstedet for de unge. Det var her, man skabte sociale relationer, som var vigtige for hverdagen.