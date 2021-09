- Vi skal lære at elske siloer, siger Carsten Nøhr Larsen (R). Der er potentiale for at producere 10-15 gange så meget biogas, som vi gør i dag. Foto: Jens Wollesen

Debat: Gi' den gas

I juli dækkede biogassen for første gang halvdelen af en måneds gasforbrug i Danmark. Danmark er et landbrugsland. 60 procent af territoriet er dækket af marker. Andre lande har andre forudsætninger; nogle lande har mange træer og vild natur. Nogle lande har kobberminer, og andre producerer bomuld eller biler.

Vi producerer fødevarer til verdensmarkedet, det er der ingen grund til at lave om på. Men de dyrkede marker er også gigantiske solfangere, som både opfanger og lagrer energi. Med en passende efterafgrøde kan man både efterlade kulstof og kvælstof i jorden og levere biomasse til et biogasanlæg.

Sådan et anlæg er på vej i Vordingborg Havn. Det kræver naturligvis noget infrastruktur; den grønne klimaomstilling vil ikke gå sporløst over landskabet.

Kunne man have fundet en anden placering til biogasanlægget ved Køng? Helt sikkert, men det er heller ikke det sidste anlæg, vi skal finde plads til. Der er potentiale for at producere 10-15 gange så meget biogas, som vi gør i dag. Vi skal lære at elske siloer. Hvis man er flyttet på landet fordi man troede, at udviklingen var gået i stå i udkantsdanmark, så er det på tide at tro om igen.