Debat: Gang i Vordingborg

Nu lukker Colourlove. Coulourlove er en helt speciel butik, hvor jeg kan finde alle de fineste ting, købe noget fedt genbrugstøj- eller møbler, blive i godt humør over den særligt flotte indretning og efterfølgende købe en god kop kaffe med et stykke hjemmelavet kage og så lige vende verdenssituationen med Malle. Men nu lukker den dejlige butik. Det gør mig i dårligt humør, allermest fordi jeg ofte hører, at der mangler butikker og liv i Vordingborg og at "Den røde Plads" er spild af penge. Jeg hører en kandidat til KV tale om at lave Streetfood i en ene ende af Algade, hvilket jeg synes er en fremragende ide, men ærligt talt, så kræver det, at vordingborgenserne letter numsen, støtter andet end brilleforretninger, pizzarier og den enkelte restaurant, som altid har gæster. Hvis vi vil have liv i gaderne og på den smukke Slotsplads, så er der vores ansvar som borgere i Vordingborg by.