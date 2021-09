- Det er mit indtryk, at det nuværende røde flertal i kommunalbestyrelsen er noget lunkne over for alle former for private udbydere af velfærdsydelser. Man mener åbenbart, det er noget »det offentlige« har patent på at være bedst til, lyder det fra Daniel Irvold (K). Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Debat: Frihed til at vælge

Debat Vordingborg - 02. september 2021 kl. 14:26 Kontakt redaktionen

Livet igennem træffer vi mange vigtige valg - baseret på behov, ønsker og forventninger. En af kommunernes vigtigste opgaver er at sørge for, at mange af disse valg kan gennemføres på forsvarlig vis. Det kan være valg af daginstitution, børnehave og skole eller senere i livet hjemmepleje, ældrebolig og plejehjem.

Men det står ikke mejslet i granit, at en kommune selv skal drive alle disse områder. Private alternativer vil give flere valgmuligheder, som imødekommer flere mennesker.

Som konservativ går jeg ind for det frie valg og den enkeltes ret til selv at vælge, om man vil bruge en offentlig drevet institution eller folkeskole, eller om man vil benytte muligheden for at sende sine børn i en privat børnehave eller skole. Som forælder mener jeg, at det er naturligt at træffe en beslutning ud fra, hvad der er bedst for ens egne børn.

Jeg mener egentlig også, at det frie valg fungerer ganske godt på børneområdet. Bortset fra enkelte tilfælde, hvor et flertal i kommunalbestyrelsen bevidst har sat hindringer i vejen for de private udbydere.

På ældreområdet halter det, efter min mening, mere her i kommunen. Jo, der er frit valg mellem offentlig og privat udbyder inden for hjemmeplejen - det er sikret i lovgivningen. Men hvor er der friplejehjem? Det kræver selvfølgelig en privat udbyder, der er interesseret i at drive og bygge et friplejehjem.

De private udbydere er derude, men de vælger selvfølgelig at etablere sig i de kommuner, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at lade dem komme til.

Det er mit indtryk, at det nuværende røde flertal i kommunalbestyrelsen er noget lunkne over for alle former for private udbydere af velfærdsydelser. Man mener åbenbart, det er noget »det offentlige« har patent på at være bedst til.

Som konservativ vil jeg fortsat arbejde for det frie valg og for en kommune, der går til opgaven med en positiv indstilling, både når det gælder private institutioner og skoler, og i særdeleshed også når det gælder muligheden for at etablere friplejehjem i Vordingborg Kommune.

Daniel Irvold (K)

Dybsø Fjordbanke 21

Kostræde Banker