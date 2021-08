Anders J. Andersen foreslår, at man lærer af mange tyske byer og fremhæver middelalderbyen Vordingborg for at understøtte hygge, hamnndelsliv, caféer og restauranter. Foto:

Debat: Fremtiden for Vordingborg by

Vordingborg - 19. august 2021

Vi står over for at udarbejde en ny helhedsplan for Vordingborg by. Den nuværende fra 2016 er allerede ved at være opfyldt på mange punkter. Så hvad nu?

Vi skal gøre bydelen med vores gamle middelalderby tydligere. Vi kan lære af mange tyske byer, hvor man med skilte viser, hvor den gamle bydel »Altstadt« var og i dag fremtræder.

Det kan vi i gøre ved at få vand i Kirkeengen og på den måde fremhæve middelalderbyen, som går fra Kirkeengen via Åges Grav, Karolinegangen, Glambæksvej, og ringen slutter rundt om slotsruinen.

Altstadt skal understøtte hyggen, handelslivet, caféer og restauranter i et naturligt og logisk centrum. Flere arbejdspladser i det kommende rådhus og forhåbentlig en flytning af biblioteket fra Sydhavnen ind i bykernen vil give mere liv i gaderne og skubbe mere på den positive udvikling.

Uden for denne bykerne skal vi gøre det muligt at omdanne butikker til boliger. I det hele taget er der flere tomme grundarealer i byen. Her kan der fortættes med eksempelvis boliger, som der er mangel på i Vordingborg-området.

Nyt hotel, byggegrunde for parcelhuse øst og vest for byen, knytte Nordhavnen til byen, videreudvikle området omkring stationen med uddannelsesinstitutioner, campus og ungdomsboliger er oplagte ideer for en by, som tager konkurrencen op med Næstved og Nykøbing.

