- Jeg vil opfordre dig til at kigge forbi på Ore, for du er åbenlyst ikke bekendt med hverken geografien eller problematikken omkring havneudvidelsen, lyder det i svaret fra Jens O. Jens til Carsten Nøhr (R). Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Forkerte anskuelser om havneudvidelsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Forkerte anskuelser om havneudvidelsen

Debat Vordingborg - 09. juli 2021 kl. 08:53 Kontakt redaktionen

Tak til Carsten Nøhr for komplimentet. Jeg vil i al beskedenhed begrænse mig til at sige, at jeg nok er den person, der har sat sig mest ind i sagen omkring havneudvidelsen. Til gengæld understreger du i dit svar 7. juli endnu engang, at du intet kendskab har til sagen.

Du postulerer, at jeg er detaljens mester, så jeg vil trække nogle detaljer ud af dit svar og detaljeret prøve at give et svar, du forstår, for - som du også skriver - er det vigtigt at vi lærer noget.

1. forkerte anskuelse: Du omtaler borgerne på Ore som aktivister. Sådan opfatter vi ikke os selv. Vi vil gerne have, at havnen udvikler sig, men det skal være på en fair og ordentlig måde.

Aktivister er i følge den danske ordbog personer, der er med i en organisation, der forsøger at fremme sin egen sag. I denne sag forsøger vi at forklare politikerne, at de blot skal inddrage borgerne og holde sig til de aftaler, de selv har indgået.

2. forkerte anskuelse: Du skriver, at det var en gestus fra havnens side at tage etape 5 af bordet. Det er heller ikke rigtigt. Det var en dokumenteret vedtagelse i havnens bestyrelse, at etape 5 skulle fjernes fra masterplanen allerede inden borgermødet i 2017.

Jeg vil ikke give dig ret i, at det er brok at holde sig til fakta og ikke lade egne interesser overskygge den demokratiske proces. Hvis du mener det, stemmer det da vist ikke overens med de Radikale holdninger.

3. forkerte anskuelse: Du skriver, at erhvervsudvikling og grøn omstilling ikke må vige for egne interesser. Borgerne på Ore er gennem hele forløbet kommet med gode alternative løsninger på en langt mere fremtidssikret havneudvidelse mod syd, og med det ændringsforslag, dit parti var med til at vedtage 24. juni, er der slet ikke nogle tiltag, der fremmer den grønne omstilling inden for lovens rammer.

4. forkerte anskuelse: Du skriver noget om at flytte på landet med en tro på, at udkantsdanmark er gået i stå? Hvad er det for noget vrøvl at bringe ind i debatten.

Ore og Masnedø er to rigt befolkede byområder i Vordingborg.

Jeg vil opfordre dig til at kigge forbi på Ore, for du er åbenlyst ikke bekendt med hverken geografien eller problematikken omkring havneudvidelsen. Det kunne måske være gavnligt for dig her op til kommunalvalget.

Jens O. Jensen

Strandparken 20

Vordingborg