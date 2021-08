- Man kan hyre sin nabo, der er uddannet revisor, VVS?er eller noget helt syvende til at passe sit barn med tilskud fra kommunen. Men at få samme tilskud selv for at passe sit barn de første år af dets liv - det kan man ikke. Det giver ikke mening, siger Annabianca Cecillia Milter (AL). Privatfoto

Debat: Forældre er eksperter på deres børn

Debat Vordingborg - 20. august 2021 kl. 15:24 Kontakt redaktionen

Forældre er som udgangspunkt eksperter på deres børn. Så kort kan det siges. Ikke pædagogerne i institutionen. Ikke sundhedsplejersken. Ikke kommunen.

Ikke desto mindre er Vordingborg Kommune efter to valgperioder med skiftende dominerende farve stadig et sted, hvor man kan hyre sin nabo, der er uddannet revisor, VVS'er eller noget helt syvende til at passe sit barn med tilskud fra kommunen. Men at få samme tilskud selv for at passe sit barn de første år af dets liv - det kan man ikke. Det giver ikke mening.

Et af argumenterne er ofte, at »børn skal socialiseres«. Et virkelighedstjek siger, at mindst lige så mange eksperter taler for, at de første 1000 dage i et barns liv har stor betydning for dets udvikling, og at forældrene bedst giver den nødvendige tryghed og stimulering. Det er en viden, Vordingborg Kommune hidtil har valgt at ignorere.

I småbørnsinstitutionerne får nye forældre at vide, at børnene skal smørres i solcreme hjemmefra om morgenen. Der er ikke ressourcer til at smøre de små. Efter coronanedlukningen, hvor mange familier og børn havde gavn af en »flyvende aflevering« i vindfanget, der betød færre grædende børn, vender dagligdagen nu tilbage, fordi der - igen - ikke er tid til at give det enkelte barn den bedst mulige start på dagen.

Hvordan dét lige kan være et børneliv, der skal favoriseres - det giver ikke mening!

I nogle familier giver det mindre stress og mere balance, at barnet passes helt eller delvist ude - men hvorfor i alverden ikke lade familien træffe den afgørelse. Hvorfor favorisere nogle frem for andre?

Overordnet handler det om, at kommunen og den måde, der drives virksomhed på, bliver mere kundeorienteret. Enhver succesrig kommerciel virksomhed ville tænke i brugertilfredshed. Og ja. Der er kæmpe stor forskel på en privat og offentlig virksomhed. Blandt andet er og kan alt ikke være rentabelti det offentlige. Men præmissen er den samme. Deres eksistensberettigelse er kunderne og borgernes oplevelse af tillid, retfærdighed, kvalitet og relevans.

Vi har brug for at sætte borgeren - ikke systemet - i centrum. Vi har brug for at turde vise tillid til den enkelte familie. Vi har brug for at træffe beslutninger, der giver mening.

(forkortet, red.) Annabianca Cecillia Milter (AL)

kandidat KV21

Tjørnemarkvej 7C

St. Tjørnemark