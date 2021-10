Send til din ven. X Artiklen: Debat: Flere i uddannelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Flere i uddannelse

Debat Vordingborg - 12. oktober 2021 kl. 08:49 Kontakt redaktionen

Alt for mange af kommunens unge får ikke en uddannelse. Derfor har kommunalbestyrelsen sat mange nye initiativer i gang.

Det gælder for eksempel et nyt ungecenter, studieflex med gratis kørselsordning for unge, der bor langt fra uddannelsen, erhvervsplaymaker, der opbygger relationer mellem skole og erhvervslivet, nye indsatser for folkeskoleelever ved vurderingen af deres uddannelsesparathed, flere indsatser for ordblinde, den statslige ordning FGU, der forbereder unge at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller i job.

Det er et langt sejt træk. Men kommunen kan ikke løfte opgaven alene. Vi må hjælpe hinanden. Det er et fælles anliggende for vores samfund: Erhvervslivet, bedsteforældre, fagforeninger, boligselskaber, uddannelsesinstitutioner, kultur- og idrætsforeninger med videre.

Vi må på hver vores måde bidrage med at få vores unge videre i livet. Den proces har vi startet med et uddannelsescharter. Her underskriver deltagerne, at de sammen med andre vil bidrage til det fælles mål. Efter en konference, hvor deltagerne kom med konkrete forslag, skal de nye tiltag nu i spil.

Det vil jeg gerne som formand for Arbejdsmarked- og Uddannelsesudvalget fortsat stå i spidsen for de næste fire år. Sammen når vi længere.

(forkortet, red.)

Anders J. Andersen (S)

Kandidat KV21

Keidamsvej 7

Vordingborg