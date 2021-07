Det er svært at starte i job eller uddannelse, hvis man ikke har en fast bolig. Derfor skal Vordingborg Kommune igen have anvisningsret til almene boliger, mener Gitte Corell (SF). Privatfoto

Debat: Flere boliger til udsatte unge

Debat Vordingborg - 12. juli 2021 kl. 09:27 Kontakt redaktionen

I Vordingborg Kommune mangler vi boliger til udsatte unge. Når man er boligløs, ung og udsat, bruger man uhensigtsmæssigt meget energi på at finde ud af, hvor man kan sove den næste nat. Hvilke venner har man ikke været hos længe? Hvem har en sofa, man kan sove på?

Det er ofte unge, der har haft problematiske opvækstproblemer, haft en børnesag, været anbragt uden for hjemmet, har dårlige familiære netværk og uhensigtsmæssige venskabsnetværk. Mange har svært ved at indgå i de mere formelle ting i livet såsom skole, uddannelse og arbejde.

Det at have en tryg base er afgørende for en god trivsel. Det er svært at starte i job eller uddannelse, hvis man ikke har en fast bolig, og flere unge dropper ud, fordi de mangler en bolig og de fastholdes i en uheldig udvikling, som kan føre til yderligere udstødelse af samfundet.

I Vordingborg Kommune bør vi igen have anvisningsret til almene boliger, få opgangsfællesskaber og udslusningsboliger for derefter at lægge mere vægt på forebyggelse og på at forstå baggrunden for, at unge ender i hjemløshed.

Vordingborg Kommune har en 2030-vision om uddannelse og arbejde til alle, og at flere unge skal i uddannelse og job gennem en mere effektiv ungeindsats. For udsatte unge kunne en begyndelse være, at de fik en bolig.

Gitte Corell (SF)

