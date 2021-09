Det er ikke et enten eller. Vi har plads til både landbrug og mere enestående natur, siger Daniel Irvold (K). Pressefoto

Debat: Flere bier og blomster - det er god forretning

Debat Vordingborg - 17. september 2021 kl. 13:12 Kontakt redaktionen

Vi skal have flere bier og blomster i Vordingborg Kommune. Vi bor i en kommune, hvor kun 5-10 procent af arealet er naturområder. Det er for lidt - vi skal have mere god, sammenhængende natur. Det kan lade sig gøre, og det er oven i købet en god forretning.

I vores kommune er landbruget et af vores vigtige erhvervsområder, som vi skal bakke op om, og den frugtbare muldjord skal fortsat udgøre landbrugsjord.

Derudover har vi nogle magre jorde uden alt for mange næringsstoffer, der er velegnede udgangspunkter for eksempelvis de langsomt voksende skove og den varierede natur med sjældne arter. Det er IKKE et spørgsmål om landbrug versus natur - vi har plads til både et stærkt og driftigt landbrug og endnu mere enestående natur.

Udover at mere natur er en forudsætning for mere biodiversitet og en grønnere fremtid, handler det også om at bevare og udvikle attraktionsværdien med henblik på at tiltrække flere skattebetalende borgere og naturturisme til kommunen. Dermed bliver naturen værdiskabende på flere planer.

Mange mennesker søger ud af byerne og tættere på naturen med alle dens muligheder for at vandre, løbe, cykle, dyrke vandsport, gå på jagt eller fiske. Vi vil gerne have flere især yngre familier til at besøge os og bosætte sig her - helt tæt på bierne og blomsterne, hvor familierne kan bo og lade deres børn vokse op.

Daniel Irvold (K)

Dybsø Fjordbanke 21

Kostræde Banker