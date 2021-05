Debat: Flag i byrådssalen

Det var interessant at følge slagets gang i ugens møde mellem politikerne i kommunen og høre indstillingen til udsmykning i selve byrådssalen.

Jeg hilser med stor tilfredshed tilslutningen til at anvende det klenodie, som byen fik overrakt af vort lands kronprins på vegne af kongehuset, da 800 året for flagets oprindelse blev fejret på stedet for hjemkomsten fra Estland.