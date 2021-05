Arkivfoto: Klaus Vilhelmsen

Debat: Faldulykker

Debat Vordingborg - 18. maj 2021

I takt med det varmere vejr, rykker butikkernes salgsudstillinger ud på gaderne, og ikke altid uden konsekvenser for fodgængerne. Små og store fald og måske efterfølgende gener i lang tid er resultatet, og ofte tænker folk: "Jeg kunne da bare have set mig for". Men der er selvfølgelig regler for disse gadeudstillinger, så folk ikke kommer til skade, som kommunen forhåbentlig administrerer, og så er faldulykker jo også dyre for samfundet.

For to uger siden, var min kone, Bente Egedorf, udsat for en faldulykke udenfor Lendemarke Brugsforening. Rundt om brugsens indgangsparti, er placeret en række betonklodser på hver cirka en meter i bredden og en halv meter i højden, opsat for at der ikke skal køre biler ind. Men uheldigvis er en af disse betonklodser placeret, i den med blåt markerede ganglinie, der fører op til indgangen fra parkeringspladserne. Man ville næppe placere sådan en betonklods midt på et fortov inde i Stege, men her går det åbenbart.

Eller det går ikke for de uheldige eller svagtseende, for blændet af solen, stod min kone direkte på hovedet over denne betonklods, hvilket har medført og vil medføre lægebesøg. Fra brugsens side, fik min kone en æske chokolade og vi fik lovning på, at denne betonklods ville blive afmærket. Man kunne jo plante et træ i stedet. Men disse "snublesten" står desværre hele vejen rundt om indgangen til Lendemarke Brugs. De to parters forsikringsselskaber er selvfølgelig blevet kontaktet.

Bent Jørgensen

Hårbøllevej 60

4792 Askeby