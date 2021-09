Fælleslisten vil hellere frigøre anlægsmidler til skoler, børnehaver, plejehjem med flere end at bygge nyt rådhus, siger Charlotte Bagge. Privatfoto

Debat: Fælleslisten er i mod et nyt rådhus

Debat Vordingborg - 13. september 2021 kl. 07:15 Kontakt redaktionen

Et flertal i byrådet i Vordingborg Kommune bestående af Socialdemokratiet med sædvanlige støttepartier og De Konservative har netop stemt for en ekstrabevilling til det nye rådhus. Det samlede projekt vil nu ligge i området 140-150 millioner kroner.

Af kommunens hjemmeside fremgår, at de væsentligste argumenter for et nyt rådhus er at samle funktioner, der hidtil har ligget i andre bygninger, og samtidig at et nyt rådhus bliver mere grønt og bæredygtigt. Økonomisk forventes årlige driftsbesparelser på seks millioner kroner, der kan være med til at betale det nye rådhus over en årrække på 20-25 år.

Uden at gå ind i regnestykket på de seks millioner kroner synes vi fra Fælleslisten, at man må stille sig det nærliggende spørgsmål: Er der brug for et nyt rådhus, eller skal man vælge den billigste løsning for istandsættelse af det nuværende rådhus, der er angivet til cirka 30 millioner kroner samt fire millioner kroner for bygningerne i Langebæk?

Ved at nærstudere fakta fra hjemmesiden vil der til et nyt rådhus, der bliver dimensioneret til 300 medarbejdere, blive overført 232 medarbejdere fra det gamle rådhus og to andre lokationer. Vi kan altså udlede, at man i Vordingborg Kommune over en årrække ønsker en vækst i »centraladministrationen«, hvilket desværre nok er det eneste sikre i denne sag.

Fælleslisten går klart ind for den billigste løsning for istandsættelse, hvor man anvender eksisterende bygningsmasse. Det gør vi, fordi vi ønsker en ledelsesmæssige og geografisk decentralisering i kommunen og derfor ikke ser behov for at anvende 140-150 millioner kroner til et nyt rådhus. Hertil kommer, at arbejdsmønstrene er under hastig ændring, hvor øget digitalisering betyder, at der ikke er samme behov for at medarbejderne fysisk skal være på samme sted.

Endelig synes vi også, at der må være en mere afbalanceret prioritering af anlægsmidlerne, hvor det ikke er et rådhus, der kommer i første række. Det kunne jo være, at en istandsættelse af eksisterende bygningsmasse på det nuværende rådhus og i Langebæk på 30-35 millioner kroner kunne frigøre nogle anlægsmidler til skoler, børnehaver, plejehjem med flere, der er til større direkte gavn for borgerne end et nyt rådhus.

Charlotte Bagge Hansen

Kandidat KV21/Fælleslisten

Kostervænget 2

Stege