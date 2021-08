Alle børn burde være ude i naturen hver dag - ikke kun dem, der går skov- og udebørnehaver, siger Ivan Ingemansen. Foto: Anders Ole Olsen

Debat: Et kæmpe svigt af børnene

Debat Vordingborg - 26. august 2021 kl. 09:23 Kontakt redaktionen

Man kunne for nylig læse, at man på grund af lukning af den private børnehave Spilopperne var nødt til at udvide pladsen i børnehuset Elnasminde. I første omgang vil man etablere en udebørnehave ved at leje en bus, der skal køre børnene ud i naturen. Det er jo en god løsning, blandt andet fordi børnene fra den private børnehave var børn, der var ude hver dag hele året rundt.

I virkeligheden burde alle børnehaver i kommunen have mulighed for at på den måde at komme ud i naturen. At få børnene ud i naturen på daglig basis giver mange fordele.

Man får blandt andet sundere og stærkere børn med 25 procent færre sygedage, børn der sover bedre, trives bedre, har bedre motorik og kreativitet, er bedre til at koncentrere sig og mindre præget af opmærksomhedsforstyrrelser og ikke mindst gladere børn, alt sammen bekræftet i forskning omkring børnene i skov- og udebørnehaver, hvor børnene er ude det meste af tiden.

Det er i virkeligheden et kæmpe svigt af børnene, at vi ikke at give dem muligheden for at være i naturen på daglig basis.

Ivan Ingemansen

Liljevænget 4

Kostræde Banker