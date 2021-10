Debat: Erhvervsudvikling - ja tak

Vordingborg Erhverv og Vordingborg Erhvervsforening præsenterede på et møde den 14. oktober erhvervsmasterplanen. En plan med en lang række anbefalinger til Vordingborg Kommune. Tak for et godt arbejde. Tak for at sætte ord på det, vi i Venstre tænker og ønsker for fremtiden - bosætning, tænke stort i forbindelse med Femern, tænke udvikling af hele kommunen, tænke branding med fokus på vandet, naturen, beliggenheden. For Venstre er målet, at vi skal ligge i top ti af de meste erhvervsvenlige kommune. Venstre vil gerne have fokus på bosætningen - det er med til at sætte en positiv spiral i gang, der giver økonomi. Jeg ser et kæmpe potentiale i at tænke motorvej Bårse-Slagelse-Køge som et unikt trekantsområde samt udvikle erhvervsområde langs motorvejen i den nordlige del af kommunen og fange de lavthængende frugter i stedet for at sende dem mod Tappernøje og Rønnede. Jeg ser gerne, at vi tænker stort og udvikler erhvervsområder ved alle vores motorvejsafkørsler. Jeg var i paneldebat med borgmesteren angående erhvervsmasterplanen, og umiddelbart var vi ikke lige begejstrede for anbefalingerne i planen. Jeg ser potentialet, og jeg ser frem til at udvikle tidsplanen og prioriteringerne i samarbejde med Vordingborg Erhverv og Erhvervsforeningen - med samarbejde kommer vi længst!