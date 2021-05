Charlotte Bagge Hansen efterlyser debat om befolkningsprognosen. Den må ikke bare sniges ind under radaren. Foto: Lene C. Egeberg

Debat: Er det det vi ønsker os og tror på?

På aprilmødet i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati godkendte man befolkningsprognosen for perioden 2021 til 2039.

Det er ikke noget, der har været omtale om, selvom det jo er grundlaget for vores kommende års budgetter og økonomi.

Hovedresultatet er en lille nedgang i befolkningstallet hen over prognoseperioden på cirks 100 personer (0,3 procent), mens udviklingen for hele landet er en fremgang i befolkningstallet på cirka 6 procent.

At faldet i befolkningstallet ikke er større, skyldes en forventning om en markant nettotilflytning på adskillige tusinde og et tilsvarende underskud på »fødselsbalancen« (fødte-døde).

Den store nettotilflytning skyldes blandt andet, at man forventer, at boligbyggeriet i de kommende 18 år vil være 120 boliger om året mod cirka 40 nye boliger om året i de forudgående 10 år.

Ved starten af prognoseperioden bor cirka 41 procent af befolkningen i de tre købstæder, og da det forventes, at 62 procent af nybyggeriet skal foregå i købstæderne, vil det være 44 procent, der bor i byerne ved udgangen af prognoseperioden.

I flere af landområderne lægges der slet ikke op til nybygning, og det vil således kun være i landområderne Nyråd og Ørslev, der forventes positiv befolkningsudvikling på cirka 300 personer, mens der i resten af landområderne forventes et fald i befolkningen på cirka 1700 personer.

- Hvad har kommunalbestyrelsen tænkt sig at gøre for at tiltrække de mange tilflyttere?