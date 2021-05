Debat: Ensretning af Storegade i Stege, Nej tak

Min holdning som politiker og erhvervsdrivende er, at ensretning af Storegade er en symptombehandling af en i mange år foranstående opgave, netop at investere i infrastrukturen. At lede trafikken udenom Stege fra øst, er en katastrofe for restauranterne og butikkerne og vil efter min bedste overbevisning betyde markant omsætningstab, vi har erfaring med stort salg og fyldte restauranter og travlhed i butikkerne, når folk kører hjem fra Klinten om eftermiddagen. Det er om sommeren de erhvervsdrivende polstrer sig, så vi kan have en åben og levende by om vinteren. Det vil medføre tab af arbejdspladser, flere tomme butikker, faldende ejendomspriser, færre skattekroner til kernevelfærd i kommunekassen. Nu har kommunalbestyrelsen lurepasset i mange år og ikke investeret i en holdbar løsning til gavn for fastboende samt turister. Vi skal have eksperter i infrastruktur og byplanlægning indover. Jeg vil gøre alt for at vi får en holdbar løsning og ikke ensretning af Storegade.